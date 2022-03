Návrh zákona, jenž má být účinný do konce března příštího roku, nyní dostane k posouzení Senát. Jeho schůze se plánuje na středu.

Migrační vlna z Ukrajiny je natolik masivní, že podle ministerstva vnitra není možné využívat pro dočasnou ochranu uprchlíků nynější postupy. "Proto je žádoucí stanovit zvláštní proces legalizace pobytu těchto osob na našem území, čímž bude sekundárně zajištěno, že dotčeným osobám bude možné zajistit jejich základní životní potřeby," stojí v důvodové zprávě.

Bez schválení zákona by podle vnitra hrozilo to, že běženci by se v Česku pohybovali bez pobytového oprávnění, které je podmínkou pro jejich další začlenění do systému dávek, na pracovní trh nebo do vzdělávání.

Dočasnou ochranu bude podle předlohy udělovat ministerstvo vnitra nebo policie státním příslušníkům Ukrajiny a lidem, kteří měli před ruskou invazí na Ukrajině trvalý pobyt a jejichž vycestování do země původu není možné. Nárok nebudou mít podle návrhu lidé s přechodným pobytem na Ukrajině. Úředníci nebo policisté budou moci stanovit místo, kde mohou uprchlíci žádost o dočasnou ochranu podat, vízum s platností na jeden rok získají prakticky obratem.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že předloha uloží ukrajinským uprchlíkům hlásit místo svého pobytu v Česku. S vízem vydaným kvůli dočasné ochraně budou moci cestovat v celém schengenském prostoru.

Poslanci opozičního hnutí ANO uspěli jedním z dvojice návrhů na úpravu vymezení okruhu lidí s nárokem na dočasnou ochranu. V původní předloze se podle nich pojednávalo o občanech Ukrajiny a o lidech s trvalým pobytem v této zemi, po zásahu vlády obecně o cizincích. Zejména Hubert Lang (ANO) vyjádřil obavy z toho, zda zákon nezaloží možnost obecného přerozdělování migrantů mezi členskými státy EU. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) i další koaliční poslanci tvrdili, že takové obavy nejsou namístě. "Zákon vymezuje jednoznačně, komu je dočasná ochrana přiznána," zdůraznil Rakušan. Navzdory tomu s jedním z pozměňovacích návrhů hnutí ANO souhlasil a Sněmovna ho schválila hlasy všech přítomných zákonodárců.

Návrh zákona také zajistí ukrajinským běžencům zdravotní péči vstupem do systému veřejného zdravotního pojištění. Pojistné za ně bude hradit stát, pokud nebudou mít příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. Pojednává rovněž o zdravotním pojištění dětí, které se uprchlíkům z Ukrajiny v Česku narodí. Poslanci opozičního hnutí SPD poukazovali na náklady, které vstup ukrajinských uprchlíků do systému zdravotního pojištění přinese. "Tito lidé budou prakticky všichni státní pojištěnci," uvedl Jan Síla (SPD). Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ujišťoval, že zhroucení zdravotnictví nehrozí.

Uprchlíci budou snáze získávat práci

Zdroj: DeníkDalší změnou je, že uprchlíci z Ukrajiny budou moci v Česku nejspíš už brzy pracovat bez pracovního povolení a jejich děti by mohly začít chodit do dětských skupin. Budou moci také získat peněžní příspěvek, takzvanou humanitární dávku 5000 korun, a to i opakovaně. Peněžitý příspěvek by mohly získat i domácnosti, které uprchlíky ubytují.

Zákon, který to umožní, dnes ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Senát by ho měl projednat v příštím týdnu. Zákon má začít platit dnem vyhlášení a jeho účinnost skončí 31. března příštího roku.

Cizinci ze zemí mimo EU v Česku většinou potřebují zaměstnanecké a modré karty či povolení k zaměstnání. Nemusí je mít migranti, kteří smějí v ČR žít trvale. "Cizinec s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky," stoji v návrhu zákona. O povolení by žádat nemuseli. Práci by si mohli najít přímo, zaměstnavatelé by je bez překážek mohli přijmout.

Do Česka přišlo podle Rakušana zatím kolem 200 tisíc Ukrajinců. Čtyři pětiny dospělých tvoří ženy, zhruba 55 až 60 procent ze všech příchozích jsou děti. Celkově by mohlo do České republiky zamířit podle nynějších odhadů až 450 tisíc běženců. Česko dosud registrovalo podle Rakušana zhruba 110 tisíc uprchlíků, z nich stovka byla z jiných třetích zemí, než je Ukrajina. Byly to podle něho většinou ženy s občanstvím některé z postsovětských republik, jejichž manžel je Ukrajinec.