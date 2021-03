Poslanci budou v pátek rozhodovat o žádosti Babišovy vlády na prodloužení nouzového stavu, který končí 28. března, o dalších 30 dní. To by jí umožnilo především omezit pohyb obyvatelstva mezi okresy. Kabinet to vnímá jako nezbytný krok k tomu, aby se epidemie nešířila a počet hospitalizovaných klesl ze současných 8 500 na tři tisíce. Opozice to odmítá, protože dosavadní přísná nařízení nemají očekávaný efekt. Navíc má za nesmyslné, aby byly uzamčené sousední okresy, v nichž se reprodukční číslo pohybuje na hranici stupně dva či tři protiepidemického systému PES.

Zápletka se točí také kolem velikonočních svátků, které začínají příští pátek. Meteorologové sice předpovídají chladnou první dubnovou dekádu s nejvyššími teplotami kolem 10 stupňů, ale lidé přesto vyhlížejí šňůru pěti volných dnů s nadějí, že svoje zahrádky probudí ze zimního spánku.

Ministři vs. Smejkal

Především ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) s těmito aktivitami mimo trvalé bydliště zásadně nesouhlasí. Stejný postoj má i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), který o jeho oprávněnosti v pondělí přesvědčil ostatní vládní kolegy. Naopak vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace a člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal v rozhovoru pro Deník přednesl opačný názor.

„Když lidé vyjedou z města na Velikonoce jednosměrně na svoji chatu a zůstanu tam, policie by to měla umožnit. Všichni bychom se měli snažit být venku, v přírodě. Čili nebýt zavření mezi čtyřmi zdmi, ale nepotkávat se,“ řekl. Doplnil, že vláda by musela lidem vysvětlit, proč by se cestování muselo omezit jen na pobyt na chatách s rodinou a nejnutnější nákupy.

Pohyb mezi okresy

Jak Deník zjistil, s jeho pohledem se shoduje většina předsedů opozičních stran a souhlasí s ním i lídr KSČM Vojtěch Filip. SPD je trvale proti vyhlašování nouzového stavu o omezování volného pohybu.

„My jsme o našem požadavku nechat lidi vycestovat na jejich nemovitosti říkali panu ministru Blatnému již minulý týden, ale odmítl to,“ uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš. Zdůraznil, že doposud není k dispozici dostatek dat o tom, jaké efekty přináší testování ve firmách. Z hlediska přijímání protiepidemických nařízení je to však klíčová věc. Vít Rakušan (STAN) věří, že ministra Blatného nakonec přesvědčí argumenty „neoddiskutovatelného odborníka Petra Smejkala“. Dnes se i tímto tématem měla zabývat Rada vlády pro zdravotní rizika, což Deníku potvrdil premiér Andrej Babiš. Jak se on sám dívá na možnost trávení velikonočního víkendu na chalupách, nesdělil.

Naopak předseda ODS Petr Fiala má jasno: „Po celou dobu se domnívám, že zákaz cestování mezi okresy je neúčinný a nesmyslný. Lidé by měli mít možnost opustit svůj byt a jezdit na chaty a chalupy, na svoji zahrádku, nijak by to nezvýšilo riziko a všichni by se v této těžké době cítili o něco lépe.“ Podobně se vyjádřila šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a dodala: „Vláda by obecně měla jednotlivá opatření dělat méně šikanózní a více dávající smysl, protože jinak podrývá ochotu lidi je dodržovat.“