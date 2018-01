Sněmovna zamítla návrh ODS na zvyšování obranných výdajů

Stát nebude muset ze zákona postupně zvyšovat obranné výdaje až na nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu. Sněmovna už v dnešním úvodním kole zamítla po více než 2,5hodinové debatě předlohu ODS, která růst armádního rozpočtu předpokládala. Proti byla i vláda Andreje Babiše (ANO).

"Návrh je harmonogramem pro to, abychom se dobrali hranice dvou procent, která je naším nepsaným závazkem vůči Severoatlantické alianci," obhajovala předlohu Jana Černochová (ODS). Stav obranyschopnosti Česka je podle ní dlouhodobě neutěšený, vnitřní dluh armády činí kolem 100 miliard korun a modernizace armády vázne.

Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) uvedla, že není reálné, aby armáda vyčerpala částku odpovídající dvěma procentům HDP, protože nejsou nastartovány nákupy. "Pracuji na tom, aby akviziční procesy byly připraveny," řekla. Šlechtová očekává, že letos dosáhnou obranné výdaje zhruba 1,13 procenta hrubého domácího produktu.

Předlohu v debatě podpořili poslanci KDU-ČSL, TOP 09 i STAN. Bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) s ohledem na doporučení Severoatlantické aliance podotkl, že Česko sice něco slíbí, ale dodržení slibu nebere úplně vážně. "Berme konečně naši obranu vážně," apeloval. "Pokud neplníme to, k čemu jsme se zavázali, znevěrohodňujeme sami sebe," přidal se předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek.

Naopak Alexander Černý (KSČM) poukázal na to, že dvě procenta HDP odpovídají více než 100 miliardám korun. "Pokud by byly takto zamašličkovány všechny kapitoly, byli bychom tady zbyteční. Zákon ještě nepotřebujeme," řekl.

Sněmovní debata se točila například i kolem efektivity vynakládání peněz na obranu. V souvislosti s předlohou zněla od kritiků slova o bianco šeku pro ministerstvo obrany.

Návrh na zamítnutí podal zpravodaj Josef Hájek (ANO). Podpořilo jej 110 ze 159 přítomných poslanců, proti jich bylo 39.

Občanští demokraté chtěli zákonem prosadit, aby vláda vyčleňovala na obranné výdaje každoročně nejméně o 0,2 procenta hrubého domácího produktu víc než v roce předchozím. Po dosažení dvou procent by vláda musela zajistit, aby už pod tuto hranici neklesly. Kabinetu by podle novely přibyla také povinnost vyhodnotit každé čtyři roky stav zajištění obranných potřeb státu na deset let dopředu.

ODS prosazovala stejnou předlohu už v minulém volebním. Sněmovna ji do voleb neprojednala. Předloni v létě obdobný návrh zamítl Senát, horní komoře Parlamentu vadilo mimo jiné to, že šlo o ústavní novelu. Nyní Česko dává na obranu kolem jednoho procenta hrubého domácího produktu.