V Poslanecké sněmovně včera začal tuhý boj. Zákonodárci totiž začali řešit více než osm stovek pozměňovacích návrhů k novele zákona o elektronické evidenci tržeb (EET), z nichž podstatnou část navrhla opozice. A přestože jich včera stihli projednat jenom zlomek z celkového počtu, už nyní je jasné, že se podnikatelé dočkají změn.

Bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek zřejmě budou moci evidovat tržby podnikatelé s ročním obratem do 600 tisíc korun místo 200 tisíc, jak navrhovala vláda. Elektronické evidenci tržeb by pak vůbec neměl podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb, který probíhá vždy od 18. do 24. prosince.