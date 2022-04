V Jeseníku napadlo osm centimetrů, ve vyšších polohách na Zlatohorsku až 15 centimetrů. "Na Jesenicku leží nový sníh dá se říci ve všech polohách, kromě Javornicka a Vidnavy, tam zůstávají vozovky holé a mokré. Od středních poloh ale už leží vrstva nového těžkého mokrého sněhu. Na vozovkách zůstává kaše mokrého sněhu, může to klouzat, především na inertně udržovaných vozovkách. Provoz je zatím plynulý, předpoklad je, že bude sněžit i nadále dnes a také v sobotu. Jedeme dál ve službách, veškerá technika, co byla na zimu, pokračuje dál v zimní údržbě," řekl dnes ČTK dispečer jesenických silničářů.

O víkendu se do ČR vrátí sníh. Mráz muže poškodit vegetaci, varují meteorologové

Naopak na Šumpersku napadlo sněhu minimálně, podle dispečera sněžilo jen na Hanušovicku a Staroměstsku. Potvrzují to i meteorologové, podle nich se fronta drží především v jesenické oblasti hor směrem k Polsku, kde bude sněžit i nadále.

Návrat zimy pociťují i na horách, podle dispečera horské služby Jaroslava Komárka sněžení doprovází silný vítr. "Někde leží 30 centimetrů, někde pět centimetrů, fouká totiž čerstvý nárazový vítr, takže ten sníh se přesouvá za závětrné strany," řekl dnes ČTK dispečer. Na horách sněžilo již ze středy na čtvrtek, kdy připadlo kolem 20 centimetrů sněhu.

Podle Tomáše Ostrožlíka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu by mělo sněžit i v dalších dnech. "Na Jesenicku jak dnes, tak zejména v sobotu a v noci na neděli, bude i nadále sněžit, nasněžit by mělo až deset centimetrů za jeden den. Do nedělního rána by tak v horských oblastech mohlo napadnout až 20 centimetrů sněhu, v podhorských oblastech to může být kolem deseti centimetrů," řekl dnes ČTK Ostrožlík.