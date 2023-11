Dopravu na některých místech Česka komplikuje noční sněžení. Z Libereckého kraje jsou hlášeny popadané stromy a uvízlé sypače, v kraji byl přerušen provoz na několika železničních tratích.

Například hasiči na Chebsku měli o víkendu kvůli sněžení plné ruce práce.

Český hydrometeorologický ústav v pondělí vydal varování, že v noci na úterý a během dne napadne na horách místy až 15 centimetrů sněhu. V nižších polohách bude padat mokrý těžký sníh nebo sníh s deštěm, při poklesu teplot se tak bude tvořit náledí nebo zmrazky. Ve vyšších polohách je třeba počítat i se sněhovými závějemi, případně jazyky.

Zásahy hasičů v Karlovarském kraji:

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji v noci na dnešek napadlo od několika centimetrů do asi 20 centimetrů sněhu a stále drobně sněží. Silnice tak i přes snahu silničářů jsou zasněžené a kloužou. Hlavní tahy jsou sice ošetřené, ale trvající srážky je rychle znovu přikrývají sněhem. Na některých místech na Sokolovsku se v noci nebo ráno přerušila dodávka elektřiny, zjistila ČTK.

Česko v následujících dnech čeká vydatné sněžení. V horských oblastech a na Vysočině se mohou tvořit sněhové jazyky a závěje:

Silničáři varují před rozbředlým sněhem, který se vyskytuje na silnicích nižších tříd na celém území kraje. V horských oblastech napadlo sněhu více, například silnice na Boží Dar je ale upravená. Na dálnici D6 a silnici I/6 směrem na Prahu mají řidiči počítat na otevřených pláních se sněhovými jazyky.

Bez proudu je od noci například Krajková a okolí na Sokolovsku, ráno nešla elektřina i v části Sokolova. Sněžit má i nadále a těžký mokrý sníh může způsobovat další komplikace. V noci na středu pak má mrznout a meteorologové varují i před náledím.

Liberecký kraj

Dopravu v Libereckém kraji zkomplikoval dnes ráno těžký mokrý sníh a popadané stromy. Na některých místech kvůli tomu uvízly sypače, přerušený byl provoz na několika železničních tratích. V kraji napadlo kolem deseti centimetrů sněhu, a stále místy sněží. I na hlavních tazích tak mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu, které kloužou. Pozor by si měli dát řidiči nákladních aut ve stoupáních, uvízlé kamiony zkomplikovaly podle policie dopravu na silnici 13 v Kamenickém Šenově nebo na silnici 292 u Záhoří na Semilsku.

Pro kamiony nad šest tun zůstává kvůli sněhu zavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice, řidiči musí po hlavní silnici 13 přes Frýdlant, kde se solí. "Od jedné hodiny ráno bojujeme nejen s přívaly mokrého sněhu, ale i s popadanými stromy, zejména na Českolipsku máme kvůli tomu uvízlých několik sypačů na cestě," uvedla na sociálních sítích krajská společnost Silnice LK, která zajišťuje sjízdnost krajských komunikací druhé a třetí třídy a také část hlavních tahů. S popadanými stromy pomáhají silničářům hasiči.

Na Boleslavsku do spadlého kmene stromu na trati narazil vlak:

Spadlé stromy zastavily ráno také provoz na několika železničních tratích. Podle informací z webu Správy železnic nejezdí vlaky ze Železného Brodu na Jablonecku směrem na Semily. Kvůli spadlému stromu nejezdily ráno vlaky také z České Lípy na Blíževedly a z Bezdězu směrem na Bělou pod Bezdězem, tam už se ale provoz podařilo obnovit.

Teploty v kraji se dnes ráno pohybují od minus tří do jednoho stupně nad nulou, většinou je zataženo a místy sněží. Přes den by se mělo podle meteorologů ochlazovat a teploty klesnou až k minus pěti, na horách k minus osmi stupňům Celsia. Zesilovat bude vítr, který může v nárazech přesáhnout 70 kilometrů v hodině, hlavně na horách se tak mohou tvořit sněhové jazyky a závěje.

Kraj Na hlavních silnicích v Kraji Vysočina jsou po nočním sněžení zbytky rozbředlého sněhu. Na vozovkách nižší třídy, které se nesolí, je ujetý nebo rozbředlý sníh. V noci jezdila stovka sypačů. Vše je sjízdné s opatrností, řekl dnes ráno ČTK dispečer krajské správy a údržby. Teploty byly k ránu okolo bodu mrazu. Dál bude sněžit, k večeru se podle meteorologů může tvořit náledí a v severní části kraje sněhové jazyky.

Náledí a zmrazky mohou být na Vysočině do středečního rána. Sněhové jazyky se na vozovkách mohou tvořit od odpoledne hlavně ve vyšších polohách Žďárska a kolem Chotěboře na Havlíčkobrodsku.

Sněžit dnes bude víc později odpoledne a večer, kdy také zesílí vítr. V nárazech může mít rychlost okolo 50 kilometrů v hodině. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus jedním až dvěma stupni Celsia. V noci na středu bude oblačnosti ubývat a teploty mohou klesnout až k minus devíti stupňům, uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Moravskoslezský kraj

Noční sněžení zkomplikovalo řidičům dopravu v Moravskoslezském kraji. Na některých silnicích stále leží vrstva nového sněhu nebo je tam po chemickém ošetření rozbředlý sníh. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Dohlednost může být místy snížena kvůli sněhovým přeháňkám nebo dešti se sněhem. Ve vyšších polohách Beskyd je ujetý sníh krytý posypem. Pro těžká nákladní vozidla nad 12 tun je kvůli sněžení a tvorbě ledovky uzavřena silnice I/56 v úseku mezi obcemi Bílá a Ostravice na Frýdecko-Místecku. Uzavírka je v délce 20 kilometrů. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit, a kamiony tak mívají v kopcích problémy. Silnice proto pro nákladní vozidla bývá v zimě uzavřena pravidelně.

V úterý ráno došlo na dálnici D1 k vážné dopravní nehodě. Záběry nejsou pro slabé povahy:

Podle meteorologů bude dnes v kraji zataženo se sněžením, později občasným sněžením. Teploty se budou pohybovat od minus dvou do jednoho stupně Celsia, na horách to může být až minus šest stupňů Celsia. Místy napadne dalších až šest centimetrů mokrého a těžkého sněhu. Večer se v horských polohách, zejména v Jeseníkách, budou tvořit sněhové jazyky, ojediněle i závěje. Ve večerních hodinách se také mohou tvořit zmrazky a náledí.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji od nočních hodin sněží a silnice v úterý ráno hlavně ve vyšších polohách pokrývá rozbředlý či ujetý sníh. Řidiči by proto měli jezdit se zvýšenou opatrností. Policisté ráno vyjížděli v kraji k několika dopravním nehodám, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Na Olomoucku havaroval autobus, na Jesenicku sjel ze silnice nákladní automobil.

Sněžení v noci postupně zasáhlo celé území Olomouckého kraje, v Jeseníkách napadlo několik centimetrů sněhu. Správci silnic poslali do terénu sypače a pluhy. Silnice první, druhé i třetí třídy na Jesenicku a Šumpersku ráno pokrývá rozbředlý sníh, na méně frekventovaných cestách je ujetá vrstva sněhu. V Jeseníkách stále sněží a dohlednost na silnicích snižuje mlha.

Na rozbředlý sníh si ráno musí dát pozor řidiči také na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku. Dálnice a hlavní silniční tahy jsou po chemickém ošetření holé a mokré, rozbředlý sníh leží na silnicích ve vyšších polohách. Opatrnost je na místě například na Konicku u Prostějova či v okolí Moravského Berouna na Olomoucku.

U obce Černá Voda na Jesenicku dnes časně ráno havaroval nákladní automobil, který sjel ze silnice. Nehoda se obešla bez zranění. U obce Kozlov na Olomoucku krátce před 07:30 havaroval autobus. Dopravní nehoda komplikuje také provoz na D1 u obce Trnávka ve směru z Přerova na Lipník nad Bečvou.

Zima dorazila do Bruntálu i Jseníků:

Zdroj: František Kuba

Pardubický kraj

Ve výše položených oblastech Pardubického kraje leží na silnicích často sníh. Po solení je většinou rozbředlý, v místech sypaných drtí tvoří uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné. Řidiči by měli být opatrní v okolí Moravské Třebové, Poličky, Svitav, Žamberka nebo Ústí nad Orlicí. Uježděná sněhová vrstva pokrývá vozovky v oblasti Lanškrouna a v Železných horách, kde se místy tvoří také náledí.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr. Na východě regionu místy sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus třemi a plus dvěma stupni.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na některých silnicích leží nová vrstva ujetého sněhu, jinde je sníh rozbředlý. Silničáři komunikace ošetřili chemicky či posypem. Vyplývá to z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na Chomutovsku byla ráno na silnicích prvních tříd vrstva nového sněhu. Silničáři cesty udržují plužením a chemicky je ošetřují. V Krušných horách se místy drží vrstva ujetého sněhu, jinde leží rozbředlý sníh. Vrstva sněhu leží také na některých vedlejších komunikacích na Děčínsku. Silničáři upozorňují i na sníženou viditelnost.

Podívejte se, jak vypadal první sníh na Vyšehradě:

V Krásné Lípě v ulici Rumburská nemůže kvůli sněhu vyjet kamion. Na místo míří vozidlo údržby. Nápor sněhu nevydržely některé stromy. U Homole u Panny na Ústecku leží strom přes silnici.

Kraj Vysočina

Na hlavních silnicích v Kraji Vysočina jsou po nočním sněžení zbytky rozbředlého sněhu. Na vozovkách nižší třídy, které se nesolí, je ujetý nebo rozbředlý sníh. V noci jezdila stovka sypačů. Vše je sjízdné s opatrností, řekl dnes ráno ČTK dispečer krajské správy a údržby. Teploty byly k ránu okolo bodu mrazu. Dál bude sněžit, k večeru se podle meteorologů může tvořit náledí a v severní části kraje sněhové jazyky.

Náledí a zmrazky mohou být na Vysočině do středečního rána. Sněhové jazyky se na vozovkách mohou tvořit od odpoledne hlavně ve vyšších polohách Žďárska a kolem Chotěboře na Havlíčkobrodsku.

Na Vysočině má opět sněžit. Novou sněhovou pokrývku mohou čekat lidé téměř v celém kraji:

Sněžit dnes bude víc později odpoledne a večer, kdy také zesílí vítr. V nárazech může mít rychlost okolo 50 kilometrů v hodině. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus jedním až dvěma stupni Celsia. V noci na středu bude oblačnosti ubývat a teploty mohou klesnout až k minus devíti stupňům, uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Zlínský kraj

Na silnicích nižších tříd na Vsetínsku zůstávala dnes ráno vrstva rozbředlého sněhu. Na vozovkách, které jsou po chemickém ošetření mokré, se v okrese může tvořit námraza. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, stejně jako holé a mokré silnice v ostatních částech Zlínského kraje. V regionu se vyskytují sněhové přeháňky, v nižších polohách déšť se sněhem nebo déšť, vyplývá z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Odborníci v Česku varují před náledím:

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno většinou zataženo se srážkami, které snižovaly dohlednost. Vál slabý vítr. Teploty se v regionu pohybovaly od minus jednoho stupně do plus dvou stupňů Celsia. Od dnešních 15:00 do středečních 19:00 platí v kraji výstraha meteorologů před tvorbou náledí a zmrazků.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zataženo s občasným sněžením. Přes den bude srážek ubývat, odpoledne lze očekávat občasné sněžení jen místy, zejména na Valašsku. V polohách pod 300 metrů nad mořem budou i srážky smíšené. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia.