Sněžení stále komplikuje dopravu na mnoha místech České republiky. V Karlovarském a Ústeckém kraji navíc i mrzne. V krušnohorském Božím Daru dál trvá kalamitní stav. Kvůli náledí se dokonce zastavil provoz na linkách městské hromadné dopravy v Pardubicích.

Kolem půl sedmé hodiny večerní se na Pardubicko snesl bleskový příval sněhu. Padající sníh doprovázel silný vítr a přinesl s sebou nemilé překvapení. Ledovku.

Ledovka ochromila hromadnou dopravu

Ledovka v Pardubicích ochromila i hromadnou dopravu. Dopravní podnik sáhl k netypickému řešení: "Z důvodu náledí byl zastaven v 18:35 hodin veškerý provoz MHD v Pardubicích," uvedl Dopravní podnik města Pardubic na svém facebooku.

"Nadjezdy a podjezdy jsou pro naše vozy nesjízdné, klouže to všemi směry. U nadjezdu u Parama nám stojí pět autobusů z každé strany, to samé u nemocnice. Přistoupili jsme k tomuto opatření do doby, než se silničářům podaří situaci dostat pod kontrolu. Snažíme se nyní uvědomit co nejvíce lidí a cestujících. Nedovedeme odhadnout, kdy následky pominou. Nejde jen o páteřní silnice, ale i točny a další části tras," uvedl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Čerstvý sníh, vítr a kluzké vozovky způsobily kolaps i na cestách ve Frýdku-Místku. Dopoledne se střídalo slunce a sněžení, po 14. hodině zuřila ve Frýdku-Místku sněhová vánice, o pár minut později se naopak objevily sluneční paprsky. Během pár desítek minut napadal několikacentimetrový sněhový poprašek, který v čase dopravní špičky přispěl ve Frýdku-Místku i okolí ke komplikacím. Na zledovatělých cestách měli motoristé potíže ovládat svá vozidla.

Řidiči hlásili problémy se sjízdností vozovky například na silnici mezi Vratimovem a Frýdkem-Místkem, klouzalo to i na cestách ve Frýdku-Místku. Okolo 15. hodiny byly kolony prakticky na všech hlavních tazích ve městě, a to například na silničním průtahu nebo od křižovatky U Rady okolo Kauflandu až po Rubikovu křižovatku.

Špatné počasí stále panuje na Božím Daru. „Silný nárazový vítr rozfoukává napadaný sníh, jenž se mění v bílou sněhovou bouři,” uvedli policisté na svém twitteru. Od pátku je zde vyhlášen kalamitní stav a uzavřeny zůstávají všechny silnice, které do města vedou; po sedmi dnech boje se sněhem se město dokonce vzdalo a nové bílé příbytky už ani neodklízí.

Potíže hlásí i horské oblasti Ústeckého kraje, kde silný vítr a sněžení komplikují dopravu celý den. Policie dopoledne uzavřela hlavní tah z Chomutova do Německa přes Horu Sv. Šebestiána, kde kamiony zablokovaly silnici. Zavřená je také cesta u Křímova na Chomutovsku a frézy nasadili cestáři v Krušných horách. Potíže vystoupat na Moldavu na Teplicku mají dokonce i silničáři.

Podle nedělní výstrahy meteorologů měl silný vítr zeslábnout na většině území Česka dnes večer, na východě Čech a na Českomoravské vrchovině v úterý. Dnes ale uvedli, že silné severozápadní až severní proudění bude v ČR pokračovat, přičemž slábnout bude ve středu.

Popadané stromy, uzavřené silnice

Vítr spolu se sněhem přitom už způsobil na řadě míst problémy v silniční i železniční dopravě, některé silnice jsou uzavřeny. Padají stromy a větve, tisíce lidí jsou bez dodávek elektrického proudu. Potíže hlásí hlavně horské oblasti v Čechách.

S problémy způsobenými větrem by měli lidé ve většině krajů ČR počítat podle meteorologů až do středečních 03:00. Tvorba náledí pak hrozí od dnešních 16:00 do úterních 09:00 v Karlovarském, Plzeňském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji.