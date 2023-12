Na Vysočině napadlo přes noc na sobotu 20 centimetrů sněhu a kvůli tomu je řada silnic nesjízdná, po nehodě kamionu byla ráno skoro čtyři hodiny uzavřená dálnice D1 ve směru na Prahu. Dopravu na severu Čech zkomplikovalo sněžení, popadané stromy i voda. Kvůli větru a sněžení eviduje E.GD na 41 tisíc odběrných míst bez elektřiny. Jedná se o poruchy na jihu Čech a Moravy, Vysočině i Zlínském kraji. Na severu Čech je bez proudu na 13 tisíc domácností, hlavně v Ústeckém kraji a také na Českolipsku. V Jeseníkách vyhlásili záchranáři třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Riziko uvolnění lavin je kvůli vydatnému sněžení značné.

Sníh napříč Českou republikou působí komplikace v dopravě i energetice | Foto: ČTK

Meteorologové v pátek varovali, že v noci na sobotu má začít intenzivně sněžit, a to zejména v severovýchodní polovině země a na horách. Poté se sněžení místy změní v déšť. V části republiky dál fouká silný vítr, který v místech se sněhovou pokrývkou může vytvářet sněhové jazyky.

Kvůli silnému větru a sněžení eviduje E.GD více než 41 tisíc odběrných míst bez elektřiny. Jedná se o poruchy v Jihočeském, Jihomoravském i Zlínském kraji a na Vysočině. ČTK to řekl mluvčí distribuční společnosti Roman Šperňák.

„Poruchy způsobily popadané větve nebo i těžký mokrý sníh, což poškodilo vedení,“ uvedl. Dodal, že energetici od rána v terénu intenzivně pracují na obnovení dodávek elektřiny.

Na jihu Čech je nejvíce poruch hlavně na Písecku a to 4500, na Jindřichohradecku 3500 a Českobudějovicku 3500. Na Vysočině evidují energetici omezení dodávek hlavně v okolí Telče, Jihlavy, Třebíče, Velkého Meziříčí a Pelhřimova. Na jižní Moravě se omezení týkají zhruba 4700 odběratelů na Boskovicku, Tišnovsku a Blanensku.

Moravskoslezský kraj

Po nočním sněžení jsou silnice v Moravskoslezském kraji sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Leží na nich zbytky sněhu. Místy, především na Opavsku, vznikají na komunikacích sněhové jazyky. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Silný vítr a sněžení komplikuje dopravu ještě na Bruntálsku a v částí okresu Opava. Na silnici mezi Opavou a Fulnekem u obce Vrchy mohu řidiči narazit na sněhové jazyky.

Všechny komunikace jsou ale sjízdné. Ty, které jsou udržované chemicky jsou většinou mokré se zbytky rozbředlého sněhu. Na ostatních silnicích a hlavně ve vyšších polohách leží ujetí vrstva sněhu.

Od počátku prosince je ale pro nákladní automobily s hmotností nad 12 tun uzavřený zhruba dvacetikilometrový úsek silnice 1/56 z Ostravice přes Bílou na Horní Bečvu ve Zlínském kraji. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit a kamiony mívají v kopcích problémy. V minulých letech uzavírka platila jen v době, kdy napadlo více sněhu. Letos Moravskoslezský kraj rozhodl o plošném uzavření v době od 1. prosince do konce března.

Jihočeský kraj

Hasiči na jihu Čech za noc na sobotu zasahovali u 160 případů kvůli následkům silného větru a sněžení. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Na síti X o tom informovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

„Celkově se za poslední náročné dny, kdy vyjíždíme prakticky neustále, s větrnými zásahy dostáváme již k počtu 480,“ uvedla mluvčí. Siný vítr ze čtvrtka a pátku dnes vystřídalo v polohách nad 500 metrů sněžení. V nižších nadmořských výškách zase může pršet. Hydrologové předpokládají, že kvůli tomu mohou stoupnout hladiny řek na první nebo i druhý stupeň povodňové aktivity.

Pardubický a Královehradecký kraj

Na mnoha silnicích ve výše položených oblastech na východě Čech leží sníh. Většinou je rozbředlý, někde tvoří i uježděnou vrstvu a může být zledovatělý. Vlivem větru se také tvoří sněhové jazyky. Podle Centra dopravních informací je na silnici I/37 mezi Rohoznou a Trhovou Kamenicí na Chrudimsku ledovka, blokují ji uvízlé kamiony a policie komunikaci uzavřela. Kvůli zaplavené vozovce je také zavřená silnice mezi Třebechovicemi pod Orebem a Krňovicemi na Královéhradecku.

Řidiči by měli být opatrní zvláště v horských úsecích Krkonoš a Orlických hor. Sněhové jazyky silničáři hlásí také z oblasti Hlinska, Lanškrouna, Litomyšle, Poličky nebo Skutče. V Železných horách jsou místy na menších silnicích popadané stromy, průjezd je ale možný.

Sníh umí ochránit rostliny před mrazem. Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock

V sobotu ráno bylo na východě Čech zataženo, často foukal silný až nárazový vítr. Na mnoha místech sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus šest a plus dvěma stupni. Pode meteorologů bude sněžení pokračovat i během dne, na horách může napadnout pět až 30 centimetrů sněhu a dál budou vznikat sněhové jazyky a závěje.

Hladiny řek na východě Čech postupně klesají. Z druhého na první povodňový stupeň se snížila Tichá Orlice v Týništi nad Orlicí. Podle meteorologů se ale může v neděli opět více rozvodnit. Kvůli zaplavené vozovce je také zavřená silnice mezi Třebechovicemi pod Orebem a Krňovicemi na Královéhradecku.

Nejnižší povodňový stupeň bdělost podle Českého hydrometeorologického ústavu dál platí na Metuji v Krčíně, Cidlině v Novém Bydžově, na Labi v Němčicích a Přelouči nebo na Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí. Na běžnou úroveň se již vrátila Novohradka v Úhřeticích.

Liberecký a Ústecký kraj

Dopravu na severu Čech komplikuje sněžení, popadané stromy, ale také voda. Kvůli vzedmutému Labi rozhodli v Děčíně už v pátek večer uzavřít silnici do Dolního Žlebu, uvedla na webu města jeho mluvčí Romana Silvarová. Silnice vede těsně na úrovni Labe, i za sucha je téměř na úrovni vody, voda tak komunikaci zaplavuje při každém silnějším dešti. Do Dolního Žlebu se lidé dostanou jen vlakem. Hadina Labe byla v sobotu ráno v Děčíně na 412 centimetrech, těsně nad hranicí prvního povodňového stupně, a klesá.

Dopravu v Libereckém a Ústeckém kraji zkomplikoval i silný vítr a popadané stromy, neprůjezdná je na Mostecku silnice třetí třídy v Horním Jiřetíně, v Krkonoších zase spadlý strom zastavil ráno provoz na železniční trati mezi Martinicemi v Krkonoších a Roztokami u Jilemnice, vlaky už ale znovu jezdí. Silničáři doporučují zvýšenou opatrností, stále fouká vítr, který může zejména v otevřených místech vytvářet na silnicích sněhové jazyky a v horách závěje.

V Libereckém kraji zůstává pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny uzavřena silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska, autobusy a osobní auta tudy projedou.

„Doporučená alternativní trasa do Polska pro nákladní vozidla je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici I/35. Apelujeme na řidiče, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem,“ zdůraznil Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

V horských oblastech Libereckého a Ústeckého kraje musí i v sobotu řidiči počítat se sněhovými přeháňkami, které směrem do nížin přecházejí ve sníh s deštěm nebo déšť. Vítr a srážky navíc snižují viditelnost. I na hlavních tazích jsou zbytky rozbředlého sněhu, které mohou klouzat a řidiči by proto měli zpomalit. Na silnicích nižších tříd, hlavně v horách musí motoristé počítat s vrstvou ujetého sněhu, bez zimní výbavy by do hor neměli vyjíždět.

I přes den očekávají meteorologové podobné počasí, k večeru se bude oteplovat. Teploty mohou vystoupat až k pěti stupňům, na horách ale bude po celý den mrznout. Vítr se většinou zmírnil a měl by dosahovat rychlostí jen do 30 kilometrů v hodině.

Středočeský kraj

Na středočeských silnicích leží zbytky rozbředlého sněhu, řidiči by měli jet opatrně i na hlavních tazích. Místy se objevuje ledovka a také silný nárazový vítr. Do terénu vyjela téměř veškerá technika, vyplynulo z informací cestářů.

„Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností,“ řekla ČTK mluvčí středočeských krajských silničářů Petra Kučerová.

Podle webu Ředitelství silnic a dálnic by měli být motoristé obezřetní například na Kutnohorsku, kde je na silnici I/2 ledovka.

Ve středních Čechách je 23. prosince ráno zataženo, objevují se dešťové nebo sněhové přeháňky. Teploty jsou od minus jednoho do dvou stupňů Celsia.

Kraj Vysočina

Dálnice D1 na 140. kilometru ve směru na Prahu byla dnes téměř čtyři hodiny neprůjezdná kvůli nehodě kamionu. Podle policie byl vůz po smyku napříč přes celou šíři dálnice. Provoz byl obnoven po 8:15.

Na Vysočině napadlo přes noc 20 centimetrů sněhu a kvůli tomu je řada silnic nesjízdná. ČTK to řekl dispečer silničářů Roman Hubený. Hasiči na Vysočině vyjížděli od půlnoci do sobotního rána ke 200 zásahům, které způsobil silný vítr. „Je to nejhorší, co nás zatím tuto zimu potkalo. Tvoří se závěje a jakmile to projedeme, za chvíli je na silnici sníh znovu. Platí to pro celý kraj a v terénu máme všechnu techniku,“ uvedl.

Policisté na Vysočině řešili od půlnoci do rána 15 nehod. Havárie nákladního vozu na dálnici D1 se stala kolem 4:30. „Řidiči nákladní soupravy nepřizpůsobil rychlost, dostal smyk, který nezvládl a blokuje celou šířku dálnice,“ uvedla mluvčí policie na Vysočině Michaela Lébrová.

Podle předpovědi meteorologů má nadále sněžit nebo i pršet. Odpoledne mají srážky přestávat. „Je to kalamita, pokud někdo nemusí nikam jezdit, tak ať raději vůbec nevyjíždí,“ uvedl Hubený. Dálnici D1 by měli řidiči opustit na sjezdech 141 a 134, aby se vyhnuli uzavřenému úseku.

Hasiči na Vysočině většinou odstraňovali popadané stromy. „Nejvíce práce jsme měli na Havlíčkobrodsku,“ uvedla mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.