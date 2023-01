Nehody, uvízlé kamiony i spadlé stromy. Sníh komplikuje dopravu v kraji

Meteorologové časně ráno aktualizovali výstrahu před silným sněžením, upozorňují, že regiony Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk ve Středočeském kraji a Česká Lípa a Liberec v Libereckém kraji zasáhlo časně ráno silné sněžení. „Podle radarových odhadů i srážkoměrných měření se vyskytuje silné sněžení a mohlo napadnout víc než tři centimetry mokrého sněhu za jednu hodinu nebo víc než šest centimetrů za tři hodiny. Intenzita sněžení postupně zeslábne,“ uvedl ČHMÚ.

Kvůli silnému sněžení jsou problémy v dopravě zejména na Mladoboleslavsku a Liberecku. Kamiony v kopcích nemohou vyjet, stojí například u Paceřic na Liberecku na silnici 35 mezi Turnovem a Libercem, uvízly i na silnici 16 u obce Nemyslovice na Mladoboleslavsku. Organizátor pražské integrované dopravy hlásí problémy na silnicích především na Mladoboleslavsku a Mšensku. „Dochází ke zpoždění všech spojů v této oblasti, některé spoje nejedou vůbec kvůli nehodám, nebo zapadnutí vozů,“ uvedl na twitteru.

Na železnici byly ráno problémy v Nymburce, kvůli zasněžené výhybce nejely časně ráno spoje do Poříčan. Aktuálně je přerušený provoz mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou, důvodem je spadlý strom na trati.

Sněžit by podle předpovědi mělo během dne na většině území Česka, meteorologové očekávají, že během 12 hodin napadne sedm až 12 centimetrů.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji od noci sněží. Řidiči musejí být opatrní zejména na silnicích nižších tříd, na kterých zůstává vrstva čerstvého sněhu. Zbytky rozbředlého sněhu byly dnes ráno i na dálnici D11 a na silnicích prvních tříd na Jičínsku a Hradecku, uvedli silničáři. Teploty se dnes ráno pohybovaly od plus jednoho do minus dvou stupňů Celsia, na horách až do minus čtyř stupňů.

U Sobotky na Jičínsku na silnici druhé třídy 281 na zasněžené silnici uvázlo osobní auto, uvedla policie. Stejnou silnici u Mladějova ráno zablokoval spadlý strom. Na silnici u Nového Města na Hradecku se ráno srazilo nákladní auto s osobním.

Sníh komplikuje dopravu v Libereckém kraji. Uvízly kamiony, boural pluh

V kraji platí výstraha meteorologů před sněžením, a to do dnešních 15:00. Napadnout by mohlo několik centimetrů sněhu. V nižších polohách do 300 metrů nad mořem se čeká déšť se sněhem. Během dne by měly srážky slábnout.

Teploty by se měly přes den pohybovat od nuly do tří stupňů Celsia, na horách od minus dvou stupňů do plus jednoho stupně.

Olomoucký kraj

Na sever Olomouckého kraje se v noci na dnešek vrátila zima, podle správců silnic napadlo v nejvyšších polohách Jesenicka až sedm centimetrů sněhu, sněžilo i na Šumpersku a ve vyšších polohách Olomoucka. Silničáři se opět vrátili do terénu se zimní údržbou, zjistila ČTK. Všechny silnice jsou sjízdné, je potřeba však počítat se zvýšenou opatrností, na silnicích leží rozbředající sníh nebo ujetá sněhová vrstva.

„Sněhové srážky přišly po 02:00, zasáhly celé území okresu. Momentálně v Jeseníku sněžení ustává, podle radaru na Javornicku stále sněží. Na Zlatohorsku napadlo podle kolegy až sedm centimetrů sněhu, ve vyšších polohách to bylo v průměru pět centimetrů, v nižších do dvou centimetrů,“ řekl dnes ČTK dispečer jesenických silničářů.

Během noci a středy bude ve většině Česka sněžit. Napadne až 12 centimetrů

Silničáři tak nad ránem vyrazili do terénu s veškerou technikou. Na silnicích nyní leží většinou slabá vrstva rozbředající kaše, na vozovkách udržovaných inertně je ujetá slabá vrstva sněhu, která je na důležitých místech kryta posypem, uvedl dispečer. „Žádné komplikace v dopravě nejsou hlášeny. Předpověď už zmírnili, srážky by měly ustávat,“ doplnil dispečer.

Sněžilo také na Šumpersku, podle tamního dispečera napadlo do dvou centimetrů sněhu. „Vozovky jsou po chemickém posypu holé a mokré, na inertních vozovkách leží jen v nevyšších polohách ujetá sněhová vrstva krytá posypem,“ řekl dnes ČTK dispečer šumperských silničářů.

S technikou vyjeli silničáři i do vyšších poloh Olomoucka na Šternbersku, i tam leží ve vyšších polohách zbytky rozbředlého sněhu nebo kaše, zvýšená opatrnost je na místě. Na Přerovsku a Prostějovsku jde většinou o dešťové srážky nebo déšť se sněhem, silnice jsou holé a mokré.

Ústecký kraj

Na silnicích v Ústeckém kraji leží místy sníh, sjízdné jsou s opatrností. Nebezpečí námrazy hrozí ve vyšších polohách v Krušných horách. Vyplývá to z dopravních informací. Policisté řeší v regionu několik nehod.

Dálnice D8 a silnice I. třídy jsou po chemickém ošetření mokré. Sníh je ještě na silnicích III. třídy a leží také na chodnících. Viditelnost je vlivem srážek snížená. Teploty se pohybují od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia.

Nehodu policisté řeší ve Starých Křečanech na Děčínsku, kde osobní auto narazilo do domu. V Děčíně se srazilo osobní a nákladní auto v ulici Saská, která je nyní neprůjezdná. Dvě osobní vozidla se střetla v Teplicích.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou s opatrností sjízdné. Od úterního večera napadlo několik centimetrů mokrého sněhu. Sněžit začalo na jihozápadě kraje už v úterý večer, postupně sněžilo v celém kraji. Silničáři měli přes 130 výjezdů. Vyplývá to z informací policie a dispečinku krajské správy a údržby silnic.

Podle silničářů napadly asi tři centimetry sněhu, většinou vyjížděly do terénu sypače, na Žďársku sníh odstraňovalo několik radliček. Hasiči museli v noci zasahovat kvůli vyproštění dodávky sjeté do příkopu ve Velkém Meziříčí. Podle informací na webu policie havarovalo i auto na dálnici D1 u Měřína.

Do Česka se vrátí zima. V noci bude mrznout, místy má vydatně sněžit

Podle předpovědi meteorologů bude sněžení postupně od jihu ustávat. Odpoledne se oblačnost částečně protrhá. Teplota bude mezi minus jedním stupněm Celsia a dvěma stupni nad nulou.

Zlínský kraj

Na vozovkách ve vyšších polohách Zlínského kraje leží po nočním sněžení nová vrstva mokrého uježděného sněhu. Řidiči se s ní mohou setkat především na silnicích nižších tříd na Vsetínsku. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, stejně jako mokré silnice na Uherskohradišťsku a Zlínsku. Na vozovkách na Vsetínsku se navíc může tvořit náledí. Mokré silnice na Kroměřížsku jsou sjízdné bez omezení, vyplývá z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno zataženo, na Vsetínsku se sněhovými přeháňkami, na Uherskohradišťsku s deštěm se sněhem a na Kroměřížsku s dešťovými přeháňkami. Foukal slabý vítr, místy se vyskytovaly mlhy. Teploty se v regionu pohybovaly mezi minus jedním a plus třemi stupni Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zataženo, na většině území s občasným sněžením nebo deštěm se sněhem, v nižších polohách i deštěm. Přes den budou postupně od jihu srážky ubývat, později odpoledne očekávají meteorologové místy částečné protrhávání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia.