Dopravu v Česku nadále komplikuje silný vítr a sníh. Uzavřena zůstává od pondělí silnice I/7 z Chomutova do Německa, zaváté jsou cesty v Krušných horách. V nižších polohách se objevuje ledovka. Silničáři mají stále v terénu veškerou techniku. V platnosti je i výstraha meteorologů.

V Ústeckém kraji řádí silný vítr. "Situace se od pondělka nezměnila, naopak se kvůli silnému větru mírně zhoršila," řekl ráno ČTK dispečer Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

Silničáři do Krušných hor stále nedoporučují lidem vyjíždět, pokud nemusí. Foukat tam může podle předpovědi meteorologů vítr rychlostí kolem 90 kilometrů za hodinu. Srážky mohou být dnes opět sněhové, v nižších polohách dešťové.

Lesníci rovněž varují běžkaře, lyžaře, skialpinisty i pěší a upozorňují na riziko pádu stromů. Do porostů se v současnosti nevydávají ani lesníci. „Návštěvníci hor by měli sledovat předpověď meteorologů a informace horské služby nebo správců lyžařských tras v regionu a do lesů nevstupovat, dokud se počasí neuklidní,“ doporučuje Miroslav Rozner, ředitel krajského ředitelství Lesů ČR v Karlových Varech.

Více o situaci na Krušnohorsku:

Zvýšená opatrnost

Zvýšenou opatrnost radí policisté řidičům i při cestách po městech. Komunikace jsou mokré a místy se může objevit ledovka. Na cestách mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu. Komplikace hlásí i Liberecký kraj. Některé vozovky mohou namrzat, varování od cestářů platí i pro čtyřproudou silnici 35 z Liberce do Turnova, vyplývá z údajů na dopravním webu.

Zvýšené opatrnosti by měli dbát i řidiči na Zlínsku. Mokrý sníh a silný vítr působí v kraji komplikace již od víkendu nejen v dopravě. Hasiči Zlínského kraje během pondělního dne vyjížděli k několika hlášeným událostem, mezi které patřily popadané stromy, které se pod tího sněhu lámou a často padají na komunikace, kde brání řidičům v průjezdu.

O své zkušenosti se mnozí podělili také na facebookovém profilu Dopravní situace ve Zlínském kraji. "Ve Zlíně světelná křižovatka u kina směr Březnice ledovka totální," varoval Mija Krajíček. Své varování přidala i Jana Boušková. "Zlín, ulice Zelinova, Plesníkova, klouzačka a několik aut v sobě! Nelze vyjet ani sjet!"

Více informací o situaci na Zlínsku:

Vozovky na Vysočině jsou s opatrností sjízdné. Hlavní tahy včetně D1 jsou většinou holé a mokré po chemickém ošetření. Někde se kvůli větru tvoří sněhové jazyky. Na silnicích nižších tříd leží místy ujetá nebo zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Silnici číslo 37 u Osové Bítšky blokují uvízlé kamiony, informoval Český rozhlas.

Na Berounsku havaroval sypač, který měl v pondělí večer zprůjezdnit zledovatělou silnici mezi Mořinkou a Mořinou. Po silnici nejprve projížděl řidič cisterny, který vezl desítky tisíc litrů benzínu. Obával se nehody, proto požádal silničáře, aby silně zledovatělou silnici zprůjezdnili. Když však na místo dorazil sypač, netrvalo dlouho a jeho řidič sám skončil mimo silnici ve křoví. Na místě musely zasahovat tři jednotky hasičů, které pomocí dvou speciální vyprošťovacích vozů vytáhly sypač zpátky na silnici, informoval server Novinky.

Na některých vozovkách v Jihočeském kraji se mohou tvořit závěje. V řadě míst se po ránu vyskytují sněhové přeháňky a také fouká vítr. Všechny vozovky jsou ošetřené, ale stále zůstávají sjízdné pouze se zvýšenou opatrností, řekl serveru Novinky Jiří Novotný z dispečinku správy údržby silnic Jihočeského kraje.

V Olomouckém kraji je po nočním sněžení rozbředlý sníh. Sníh či jeho zbytky pokrývají téměř všechny vozovky v regionu, včetně hlavních cest. Silnice jsou sjízdné, zvýšená opatrnost je ale nutná. Na D35 mezi Olomoucí a Hranicemi upozorňují správci silnic navíc na námrazu, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Řidiči v Moravskoslezském kraji by měli být opatrní. Na silnicích hlavně nižších tříd po celém kraji jsou zbytky sněhu, ve vyšších polohách posypaná sněhová vrstva. Na Frýdecko-Místecku jsou místy zmrazky. V Beskydech i Jeseníkách snižuje viditelnost sněžení.

Ledovka v Pardubicích v pondělí dokonce ochromila i hromadnou dopravu. Dopravní podnik sáhl k netypickému řešení: "Z důvodu náledí byl zastaven v 18:35 hodin veškerý provoz MHD v Pardubicích," uvedl Dopravní podnik města Pardubic na svém facebooku.

Vítr spolu se sněhem přitom už způsobil na řadě míst problémy v silniční i železniční dopravě, některé silnice jsou uzavřeny. Padají stromy a větve, tisíce lidí jsou bez dodávek elektrického proudu. Potíže hlásí hlavně horské oblasti v Čechách.

S problémy způsobenými větrem by měli lidé ve většině krajů ČR počítat podle meteorologů až do středečních 03:00.