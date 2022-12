Vozovky v Jihočeském kraji jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Na 180 vozů silničářů odklízí sníh po celém kraji. Podle jejich informací není v dopravě na jihu Čech dnes ráno žádný problém. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Otakar Zich.

"V terénu jsme prakticky od půlnoci, kdy začalo sněžit. Ale silnice by měly být ošetřené buď solí nebo posypem," uvedl Zich. Dodal, že sněží téměř v celém kraji.

Teploty se na jihu Čech drží pod bodem mrazu. Na Šumavě se pohybují kolem minus sedmi stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude dnes celý den zataženo a napadne dva až pět centimetrů sněhu. Teploty se budou stále držet pod nulou. Mrznout bude také o víkendu, v neděli ráno má být až minus 14 stupňů Celsia.

Jihomoravský kraj

Více práce přidělala noční a ranní sněhová nadílka silničářům i řidičům v Jihomoravském kraji. Řada lidí se nedostala do práce na čas. Hasiči už do páteční osmé hodiny zasahovali u jedenácti nehod, když dvakrát vytahovali zpátky na silnici dva autobusy, a to jak v brněnské Bystrci, tak v Bořitově na Blanensku. „Z jistotou ale nemůžu říct, že jsou všechny tyto nehody kvůli sněhu,“ sdělil mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák s tím, že zmíněné případy se zatím obešly bez vážnějších zranění.

Sníh komplikuje dopravu na jihu Moravy, hasiči vytahovali dva autobusy

Páteční situace na silnicích v Jihomoravském kraji není podle policistů vůbec jednoduchá. „Řada komunikací, nejen ve vyšších polohách kraje je nesjízdná nebo velmi obtížně sjízdná. Doprava je velmi komplikovaná. Centrum Brna je velmi obtížně průjezdné,“ shrnul o půl deváté mluvčí policie Bohumil Malášek.

Policisté v kraji od půlnoci v souvislosti se sněžením evidují šest dopravních nehod se zraněním, a devětadvacet bez zranění. „A třiatřicet oznámení o špatné sjízdnosti komunikací,“ doplnil v devět hodin mluvčí.

Dopravní nehody na jihu Moravy 16. prosince 2022.Zdroj: Se souhlasem HZS JMK

Rozmary počasí komplikují práci také záchranářům. „Někteří naši zaměstnanci se velmi těžko dostávali do práce. Museli jsme kvůli tomu přistoupit k nouzovému řešení, kdy v práci zůstává noční směna až do vystřídání. Musíme být totiž připraveni poskytnout přednemocniční péči v plném rozsahu. Navíc počasí komplikuje našim řidičům i samotnou jízdu,“ přiblížila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

V Žabovřeskách napadlo třináct centimetrů sněhu, teploty budou déle klesat

Od pátečního rána její kolegové vyjížděli k trojici dopravních nehod. A už ve čtvrtek, kdy začalo sněžit a tvořit se náledí, pomáhali ve zhruba deseti případech také chodcům. Šlo především o poranění nohou, rukou a někdy i o úraz hlavy. „To platilo pro celý kraj, zřejmě k nejvíce případům jsme vyjížděli v Brně a také na Vyškovsku,“ doplnila mluvčí záchranky.

Královéhradecký kraj

Na většině území Královéhradeckého kraje od noci sněží. Řidiči musejí být velmi opatrní. Na hlavních silnicích zůstává rozbředlý sníh. Na nesolených cestách v Krkonoších může být vrstva sněhu silná až deset centimetrů. Ve vyšších polohách Rychnovska hrozí sněhové jazyky. Sněžit má i přes den, napadnout by mohlo až pět centimetrů sněhu, uvedli dnes silničáři a meteorologové.

V Hradci Králové v ulici Milady Horákové se dnes ráno srazil trolejbus s osobním autem, v místě je kyvadlový provoz, uvedla policie. Dvě auta havarovala i v centru Trutnova. V Chaloupkově ulici v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku narazilo auto do plotu, v místě je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.

Teploty dnes ráno v kraji klesly k minus dvěma až minus šesti stupňům Celsia, na horách bylo až minus osm stupňů. Přes den mají být teploty od nuly do minus tří stupňů, na horách až minus šest stupňů.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji pokračuje mrazivé počasí, podle informací z meteorologických stanic je ale dnešní ráno o něco teplejší než včerejší, kdy teploměry klesaly i pod minus deset stupňů. Zatím nesněží, hlavní tahy jsou jsou většinou suché a vymrzlé, místy mohou být po chemickém ošetření vlhké, silničáři ale doporučují zvýšenou opatrnost. Na silnicích nižších tříd leží většinou zledovatělá vrstva ujetého sněhu, motoristé by tam měli zpomalit.

V centru Jablonce se srazila dvě auta. Při nehodě se zranil jeden člověk

Vzhledem k předpovědi počasí, kdy i na sever Čech má dorazit sněžení, zůstává na Liberecku pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice III/2904 přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Silnice vede chráněnou krajinnou oblastí, a proto se tam nesolí, při větším množství sněhu se uklouzává. Řidiči musí směrem na Hejnice a Raspenavu po hlavní silnici I/13 přes Frýdlant, silničáři ji ošetřují chemicky. Silničáři předpokládají, že bude provoz přes Oldřichovské sedlo omezený nejméně do neděle.

Teploty v Libereckém kraji se dnes ráno pohybují od minus tří do minus sedmi stupňů Celsia. Většinou je oblačno až zataženo, podle meteorologů by ale mělo přes den přibývat oblačnosti a bude sněžit. Očekávají ale, že v kraji napadne jen do pěti centimetrů sněhu. Mrznout bude dnes po celý den, teploty vystoupají maximálně k nule, na horách může být až minus šest.

Moravskoslezský kraj

Sněhová kalamita komplikuje provoz na železnici i silnicích v Moravskoslezském kraji. Omezila provoz na železničním koridoru mezi Českem a Slovenskem, kde na trať mezi Mosty u Jablunkova a Čadcou spadl strom. Problémy jsou na trati zhruba od 04:00 a podle předpokladů by mohly trvat do 09:00. České dráhy ale odřekly například i dva vlaky mezi Ostravou a Českým Těšínem na Karvinsku a provoz vlaků je kvůli sněhové kalamitě a pádu stromů omezen také na Opavsku. Vyplývá to z informací Českých drah a Ředitelství silnic a dálnic.

Ostrava pod sněhem: Nejezdí tramvaje, vlaky mají zpoždění, desítky nehod

Sníh, který v noci na pátek 16. prosince zasypal Ostravu, přináší nemalé komplikace zejména v městské dopravě. Policie žádá všechny řidiče, aby při průjezdem městem byli krajně opatrní a přizpůsobili jízdu stavu zasněžených vozovek. Komplikace hlásí i městská hromadná doprava, železnice a další.

„Od půlnoci jsme na území Ostravy zaznamenali přibližně čtyři desítky dopravních nehod. Žádáme řidiče, aby byli krajně opatrní, Ostrava je jinak v tuto chvílí sjízdná,“ uvedla v pátek ráno pro Deník mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková. Vážnější nehoda se stala na silnici 1/57 v obci Vrchy na Novojičínsku. V ranních hodinách byla cesta neprůjezdná.

Zimní počasí, 16. prosince 2022, Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Sníh v Ostravě komplikuje také provoz městské hromadné dopravy. Dopravní podnik Ostrava vydal v pátek v šest hodin ráno zprávu o tom, že na všech linkách MHD očekává zpoždění hodinu i více. Tato situace platila i během dopoledne. V některých místech pak ostravští dopraváci museli řešit i přesuny cestujících z tramvají na náhradní autobusovou dopravu a další komplikace. „Tramvaje jezdí jen sem tam nějaká, jedna to zapíchla na Vozovně že dál nejede, tak se museli všichni ve snehu brodit dal pesky. Na 17. listopadu nejelo dlouho nic, lidi tak mají problém dostat se nejen do práce a do školy, ale i k lékařům ve Fakultni nemocnici s poliklinikou,“ popsal Deníku ranní situaci v Ostravě-Porubě Martin Pleva.

Olomoucký kraj

Provoz na silnicích v Olomouckém kraji dnes ráno komplikuje husté sněžení, napadlo několik centimetrů sněhu. Na hlavních silničních tazích ve vyšších polohách i nížinách je vrstva rozbředlého sněhu. Silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Dohlednost je kvůli sněžení snížena. Policie v souvislosti se špatnou sjízdností řeší v kraji několik dopravních nehod,vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sníh zasypal Olomoucko. Uvázlé kamiony zablokovaly dálnici D46

Sněžení v noci na dnešek zasáhlo většinu území kraje, správci silnic poslali do terénu sypače i pluhy. Rozbředlý sníh pokrývá silnice první a druhé třídy i dálnice. Na méně frekventovaných silnicích třetí třídy je vrstva ujetého sněhu, místy je zledovatělá. Správci silnic proto nabádají řidiče, aby na všech typech komunikací kvůli kluzkému povrchu jezdili opatrně.

Řidiči na sociálních sítích informují o tom, že obtížně sjízdná je ráno silnice z Dolan na Jívovou na Olomoucku, která vede do prudkého kopce. Na silnici ze Šternberka na Lipinu na Olomoucku ráno kvůli sněhu zůstalo stát několik kamionů. Na dálnici D46 u obce Žerůvky uvízl ve směru z Prostějova na Olomouc kamion, podle informací ŘSD se tam tvoří kolona vozidel.

Sněhová kalamita zastavila provoz na dálnici D46 z Prostějova do Olomouce. 16.12. 2022Zdroj: Adam Koláček, se svolením

V kraji je časně ráno evidováno několik dopravních nehod. U Opatovic na Přerovsku sjel kolem 06:00 autobus ze silnice. Na silnici poblíž Náměště na Hané na Olomoucku havarovalo osobní vozidlo. Další nehodu řeší policisté na nájezdu na dálnici D35 u Nasobůrek na Olomoucku, kde automobil najel do svodidel.

Pardubický kraj

Na silnicích v Pardubickém kraji leží vrstva nového sněhu. Většinou je rozbředlý, v oblastech, kde se nesolí, tvoří uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

Řidiči by měli snížit rychlost zejména v okolí Holic, Poličky a v Železných horách, kde je na vozovkách souvislá sněhová vrstva. Na Svitavsku je místy sníh zledovatělý. Silnice I/11 přes Suchý Vrch v úseku Jablonné nad Orlicí - Červená Voda na Orlickoústecku je sjízdná bez dopravního omezení a řetězů.

Kdo můžete, nikam nejezděte. Stojí i pětatřicítka, kilometr jedete hodinu a půl

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji zataženo, foukal slabý vítr. Téměř na celém území regionu sněžilo, někde i silně, nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus šesti a minus dvěma stupni.

Středočeský kraj

Dopravu ve středních Čechách dnes ztěžuje sněžení, někde nejezdí autobusy. Silničáři nasadili do terénu veškerou techniku, silnice kromě sypačů místy projíždějí i traktory s radlicemi. Na některých silnicích mohou mít potíže i kamiony, vyplynulo z informací cestářů a webu Pražské integrované dopravy.

Podle mluvčí krajské správy a údržby silnic Petry Kučerové sněží od časného rána a vozovky jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na silnicích po chemickém ošetření leží zbytky rozbředlého sněhu, úseky udržované štěrkem jsou s vrstvou čerstvého sněhu krytou posypem, řekla Kučerová ČTK.

Prahu a střední Čechy zasypal další sníh. Autobusy nabírají zpoždění

Některé oblasti jsou pro autobusy hromadné dopravy zcela neprůjezdné. S komplikacemi musejí počítat například cestující v okolí Klecan, Černošic, Berouna, Votic, Sedlčan, Čechtic či Nového Strašecí.

Cestáři v noci a nad ránem vyslali do terénu 137 sypačů. "Veškerá technika je venku, pomáháme si i traktorovými radlicemi. V současné době nemáme na silnicích druhé a třetí třídy vážnější problémy. Samozřejmě někde může stát nějaký kamion. Dnes ráno jsem viděl třeba u jednoho kamionu na Berounsku obutí, které nemělo se zimním obdobím vůbec nic společného," řekl ČTK pracovník dispečinku krajských silničářů.

Na území kraje je zataženo, teploty se pohybují od minus šesti do minus dvou stupňů Celsia.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou po ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy, hlavně na horách, se drží na některých cestách ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Během dne se opět vrátí sněhové přeháňky. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic a meteorologů.

Přes den bude zataženo a na většině území napadne jeden až pět centimetrů sněhu. K večeru budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty vystoupají k minus třem stupňům až nule, na horách bude minus šest až minus tři stupně.

Kraj Vysočina

Dopravu na Vysočině dnes komplikuje sněžení. V některých kopcích nemohou vyjet kamiony, například na Žďársku, u Kostelce na Jihlavsku, u obce Rybné nebo v Kralicích nad Oslavou. Dálnice D1 ve směru na Prahu je neprůjezdná kvůli nehodě kamionu za Velkou Bíteší. Policie na twitteru před 07:00 uvedla, že kvůli počasí byla na D1 na Vysočině snížena rychlost na 80 kilometrů v hodině. Řidiče vyzývá k opatrnosti.

Kamion uzavřel D1 u Velké Bíteše, sníh komplikuje dopravu i jinde na Vysočině

Policie v kraji má zatím hlášených osm dopravních nehod, byly bez zranění. Jezdit je potřeba velmi opatrně, na silnicích je sníh, sdělila ČTK mluvčí krajské policie Dana Čírková. "Od časného rána máme na území celého kraje problémy se sjízdností komunikací všech typů, včetně dálnice D1," uvedla mluvčí.

Na 156. kilometru D1 havaroval časně ráno kamion, zablokoval oba jízdní pruhy. Auta z dálnice sjíždějí na exitu 162 Velká Bíteš a znovu na ni najíždějí na 153. kilometru u Lhotky. Kamion blokoval také kruhový objezd na trase 38 mezi Znojmem a Jihlavou, v místě bývalé kasárenské křižovatky.

Sněžit začalo na Vysočině po půlnoci, silničáři měli přes 120 výjezdů, sypače jezdí pořád. Na solených silnicích je rozbředlý sníh, jinde zledovatělá vrstva sněhu s drtí, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby Aleš Hubený.

Teploty byly k ránu dva až pět stupňů pod nulou. Sněžení dnes na Vysočině může být vydatnější hlavně na východně kraje, připadnout může několik centimetrů sněhu. Podle meteorologů by přes den mělo sněžení postupně slábnout. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi minus třemi stupni Celsia až nulou.

Zlínský kraj

Na silnicích ve Zlínském kraji dnes po nočním sněžení zůstává sníh, místy je po chemickém ošetření vozovek rozbředlý. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Na Vsetínsku mohou silnice místy namrzat, na Uherskohradišťsku varují silničáři lokálně před tvorbou ledovky. V regionu se dnes ráno stalo několik nehod. Na mnoha místech nadále sněží. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V ulici Lázky ve Vsetíně boural autobus, nehoda se podle údajů policie obešla bez zranění. V Nádražní ulici ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku srazilo osobní auto chodce, nehoda je se zraněním. V ulici Kramolišov v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku bouraly dodávka a osobní auto, nehoda se podle dostupných údajů obešla bez zranění. Na silnici III/4932 u Slopného na Zlínsku vyjelo osobní auto mimo vozovku. Jízdní pruh na silnici III/43729 v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku blokuje uvízlý nákladní vůz.

Sněžení na Zlínsku zkomplikovalo dopravu. Bouralo se Vsetínsku i ve Zlíně

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno většinou zataženo se sněžením, v jižních částech kraje místy i s deštěm nebo dešťovými přeháňkami. Foukal slabý vítr, teploty se v regionu pohybovaly od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zataženo se sněžením, zpočátku vydatnějším. Může napadnout dalších pět až deset centimetrů sněhu. Hlavně v jižní a východní části kraje lze podle meteorologů očekávat také déšť se sněhem nebo přechodně déšť, a to i mrznoucí s tvorbou ledovky. Přes den budou srážky postupně slábnout a ustávat. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia.