Zimní počasí vtrhlo do Česka vcelku nečekaně. Po nadprůměrných podzimních teplotách přišel zásadní obrat. Husté sněžení a čerstvý vítr komplikovaly o víkendu dopravu na silnicích. Přestože silničáři měli v terénu veškerou techniku, boj s přírodou prohrávali. Komplikace jim však přidělali i někteří nezodpovědní řidiči. Kvůli špatnému stylu jízdy nebo nevhodným pneumatikám zkomplikovali nejen údržbu silnic a „zašpuntovali“ hlavní silniční tahy. Návod, jak při jízdě na sněhu nenabourat, sice neexistuje, přesto by se šoféři měli řídit radami odborníků. Které to jsou? Deník připravil přehled.

Kvalitní obutí

Jízda na sněhu či ledovce je specifickou „disciplínou“ pro řidiče. Její úspěšné zvládnutí zvyšují kvalitní zimní pneumatiky. Podle zákona musí mít hloubku vzorku minimálně čtyři milimetry. „U takové pneumatiky už je potřeba počítat s tím, že toho tolik nesvede. Je na hranici životnosti,“ upozornil mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota. Řidiči mířící častěji do hor nebo s větším nájezdem kilometrů by tak měli sáhnout k výměně.

Větší rozestupy a předvídavost

V ideálních povětrnostních podmínkách a při maximální povolené rychlosti doporučují experti dodržovat pravidlo dvou vteřin pro bezpečný odstup. Na sněhu a ledovce se však zásadně prodlužuje brzdná dráha – oproti suché vozovce je na sněhu až pětkrát delší, na ledu dokonce desetkrát. Stejně tak by se řidiči měli věnovat pouze řízení a mnohem víc předvídat vznik nebezpečných situací.

Takto se prodlužuje brzdná dráha na mokré a zasněžené vozovce:

Kontrola sjízdnosti silnice

Řidiči se může zdát silnice ošetřená silničáři jako bezpečná, dojem však může klamat. Vystupovat a kontrolovat hmatem její povrch je nepraktické a v hustém provozu nereálné. „Stačí na vhodném místě lehce přišlápnout brzdu a zjistit, jak auto reaguje. Pokud prokluzuje, je problém,“ poradil Sirota.

Řidiči se budou muset naučit význam nových dopravních značek, které jsou součástí novely zákona o pravidlech silničního provozu:

Mírné brzdění

Moderní auta jsou dnes už standardně vybavená elektronickými systémy, které mají při brzdění bránit tomu, aby se auto přetočilo do smyku. Ovšem ani ten nejdokonalejší systém není všespásný. Na kluzkém povrchu je proto nutné brzdit lehce, pokud řidič nepotřebuje krizově zastavit. „Vhodné je brzdit s rovnými koly – tedy raději si přibrzdit před zatáčkou než v zatáčce. V zatáčce by se snadno mohla rozhýbat zadní část vozu,“ upozornil Sirota.

S volantem opatrně a zbytečně nepředjíždět

Na kluzké vozovce je více než důležitá opatrná reakce s volantem. Prudší otočení totiž téměř vždy způsobí, že místo zatáčení půjde do smyku. Důležitá je tak předvídavost a dostatečný prostor pro případné vyhnutí se překážce. Vyhnout by se řidiči měli i předjíždění, pokud to není nezbytně nutné.

Do kopce s vyšším rychlostním stupněm

Pro zdolání kopce po silnici pokryté sněhem nebo i ledem je vhodné zařazovat co nejvyšší rychlostní stupeň. Kola tolik neprokluzují. Nicméně je nutné hlídat otáčky motoru, při velmi nízkých už by mohl motor zhasnout. Znovu se rozjet by mohl být veliký problém. „Z kopce se naopak snažíme, pokud to jde, brzdit motorem a jen jemně přibrzďovat,“ podotkl Sirota.

Českou republiku začátkem prosince zasypal sníh a způsobil komplikace v dopravě:

Nepanikařit

Jestliže i přes veškerou opatrnost se auto dostane do smyku, je nutné zachovat chladnou hlavu. Důležité je sešlápnout spojku a dát volantem kontra. „Podle pocitu následně reagovat. Pokud už nelze odvrátit střet, je vždy lepší narazit čelně. Přední části aut jsou více vyztužené, výrobci s tím počítají,“ poznamenal Sirota.

Bez zkušeností raději nevyjíždět

Sněhová nadílka může být určitým lákadlem pro nezkušené řidiče vyzkoušet si jízdu za zimního počasí. Nicméně odborníci před takovým počínáním varují. „Je lepší, pokud si takovou jízdu vyzkouší řidič někde na parkovišti. Při takové kalamitě, jako byla o víkendu, bych to určitě nedoporučoval. Kvůli neodhrabanému sněhu na chodnících se po silnicích pohybuje větší počet chodců,“ řekl Sirota.