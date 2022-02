V horách v Libereckém kraji od nedělního rána do dnešního připadlo až 30 centimetrů sněhu a dál sněží. Uzavřená zůstává od neděle pro nákladní dopravu silnice 10 z Tanvaldu přes Harrachov a dál do Polska. Omezení pro auta nad 3,5 tuny potrvá minimálně do dnešních 13:00. Pro kamiony je dlouhodobě neprůjezdná i silnice III. třídy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku.