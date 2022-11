Silnice jsou v Česku sjízdné, na většině z nich sníh neleží. Některé jsou po chemickém ošetření mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Řidiči by měli dávat pozor hlavně ve vyšších polohách, kde by mohlo opět sněžit. Někde také může být námraza.

Například v Praze, Středočeském, Plzeňském, Ústeckém a Libereckém kraji či na Vysočině letos vyjeli silničáři poprvé. Ve středních Čechách bylo nad ránem v terénu celkem 167 strojů pro údržbu silnic. Kolem osmé hodiny jezdilo asi deset sypačů, pracovaly v místech, kde vznikla lokální námraza, například v okrese Praha-západ. V Jihočeském kraji vyjelo v noci na dnešek 172 sypačů, jezdily v celém kraji.

„Jezdili jsme už od včerejška (pátku) od odpoledne a dá se říct, že to všude jde. Napadlo do pěti centimetrů, na horách trochu víc," řekl dnes ČTK dispečer správy a údržby silnic v Karlovarském kraji Josef Bulka.

„Sypače vyjely poprvé v regionu včera (v pátek) kolem 21:00, nejdřív na Tachovsku a na severu Plzeňska, domažličtí a rokycanští až před půlnocí. Postupně vyjely na všechny úseky a na některých místech dnes kolem druhé třetí ráno znovu," řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic v Plzeňském kraji Jiří Slapnička.

Aktuální výstraha meteorologů před sněhem a náledím platí až do nedělního dopoledne pro jihozápadní část země. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je dnes nad Českem zataženo až oblačno. V jižní polovině může občas sněžit, na jihozápadě mohou být sněhové srážky četnější. Nejvyšší teploty budou mezi minus třemi a plus jedním stupněm Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem minus šesti, na Šumavě tepleji. „Budou se tvořit náledí a zmrazky," uvedl ČHMÚ na twitteru. V noci na neděli mohou noční teploty v severní polovině území klesnout k minus deseti.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji padal od pátečního odpoledne první sníh, teploty klesly v noci na dnešek na tři až šest stupňů pod nulu. Silnice jsou ráno sjízdné s opatrností, žádná není uzavřena, doprava nikde nestála, řekl dnes ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic Josef Bulka. Sypače vyjely v celém kraji. Sněžit už bude jenom mírně, mrznout má celý den. Větší nehody nejsou hlášeny.

„Jezdili jsme už od včerejška od odpoledne a dá se říct, že to všude jde. Napadlo do pěti centimetrů, na horách trochu víc," řekl Bulka. Postupně vyjely sypače na všechny úseky a na některých místech dnes po půlnoci znovu.

„Chvílemi stále ještě trochu sněží. ale odpoledne by se mělo začít oteplovat a sníh by měl jít dolů," uvedl Bulka. Teploty se budou držet celý den těsně pod nulou. Zhruba ve čtvrtině regionu, kde se nesolí, tedy zejména kolem vodních zdrojů a přírodních rezervací, se mohou po celý den tvořit zmrazky a náledí a silnice budou klouzat. Vítr by měl být slabý.

Jihočeský kraj

Silnice v Jihočeském kraji jsou kvůli sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Solené hlavní tahy jsou mokré nebo s rozbředlým sněhem, na vozovkách nižších tříd může být ujetý sníh posypaný drtí. V noci na dnešek vyjelo 172 sypačů, jezdily v celém kraji, řekl ČTK dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Pavel Böhm. Teploty byly k ránu nejčastěji dva až čtyři stupně pod nulou.

V některých místech sypali silničáři vozovky už v pátek večer, nejvíc sypačů vyjelo okolo půlnoci. „Sjízdnost by měla být zabezpečená," uvedl dispečer.

V Jihočeském kraji bude podle meteorologů občas sněžit i přes den, sněhová pokrývka může mít dva až šest centimetrů. Tvořit se může náledí a zmrazky. Teploty se budou držet nejvýše mezi minus dvěma až jedním stupněm Celsia. Vítr bude slabý.

Moravskoslezský kraj

Některé silnice v Moravskoslezském kraji jsou po nočních sněhových přeháňkách sjízdné se zvýšenou opatrností. Řidiči by měli dávat pozor především ve vyšších polohách, zvláště pak na Bruntálsku. Vyplývá to z informací Ředitelství silnice a dálnic.

Na většině území regionu sníh neleží a silnice jsou sjízdné bez omezení. Podle silničářů jsou cesty na Bruntálsku po chemickém ošetření převážně mokré, na některých místech jsou vymrzlé. Podobná je situace také v některých dalších částech kraje. Většinou už jsou ale silnice holé a suché nebo vlhké.

Podle meteorologů by dnes v regionu mělo být zpočátku zataženo až oblačno, ojediněle slabé sněžení, postupně bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia, na horách může být až minus deset. Především ráno a dopoledne by se mohlo tvořit náledí.

Olomoucký kraj

V severní části Olomouckého kraje jsou dnes ráno silnice většinou mokré po chemickém ošetření a sjízdné se zvýšenou opatrností. U Litovle na Olomoucku mohou silnice podle varování silničářů místy namrzat. V ostatních částech kraje jsou silnice většinou suché a vymrzlé, sjízdné bez omezení, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

V kraji je dnes ráno většinou zataženo, beze srážek. Teploty se v regionu pohybovaly od minus osmi do minus jednoho stupně Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v Olomouckém kraji zpočátku zataženo až oblačno, ojediněle by mohlo slabě sněžit. Postupně by mělo být polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty by měly být minus tři až nula stupňů Celsia, na horách minus deset až minus sedm stupňů Celsia.

Pardubický kraj

Silnice v nižších polohách v Pardubickém a Královéhradeckém kraji jsou dnes ráno po ošetření mokré a holé. Od středních poloh může být na komunikacích nižších tříd rozbředlý sníh, týká se to regionů Chrudimi, Hlinska a Poličky. V okolí Vysokého Mýta na úsecích, které se sypou pískem a štěrkem, leží místy ujetý sníh s posypem. Vyplývá to z informací krajských cestářů.

Všechny silnice jsou podle východočeských silničářů sjízdné s opatrností. V Železných horách na Chrudimsku v noci nasněžilo, na silnicích je čerstvý sníh. V regionu Lanškrouna se může na silnících vyskytovat místy náledí. Na Orlickoústecku cestáři upozorňují, že mohou vozovky namrzat.

Teploty se dnes ráno na východě Čech pohybují mezi minus osmi až nulou stupňů Celsia. Fouká zejména slabý vítr. Je většinou polojasno až skoro zataženo. Poprvé sněžilo na mnoha místech obou krajů od pátečního odpoledne. Dnes meteorologové očekávají ojedinělé sněžení.

„Řidičům doporučujeme sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Hrozí nebezpečí úrazů v důsledku uklouznutí. Na neošetřených komunikacích hrozí problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven," uvedla mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji napadl první sníh, teploty klesly v noci na dnešek tři až pět stupňů pod nulu. Silnice jsou sjízdné s opatrností, žádná není uzavřena, doprava nikde nestála, řekl ráno ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic Jiří Slapnička. Sypače vyjely na všech 102 okruhů v kraji. Sněžit už bude jenom mírně, mrznout bude celý den. Větší nehody nejsou hlášeny.

„Sypače vyjely poprvé v regionu včera (v pátek) kolem 21:00, nejdřív na Tachovsku a na severu Plzeňska, domažličtí a rokycanští až před půlnocí. Postupně vyjely na všechny úseky a na některých místech dnes kolem druhé třetí ráno znovu," řekl dispečer.

V regionu napadlo od dvou do šesti centimetrů sněhu. „Teď už jsou přeháňky jen místy a menší. Ale všude je trochu pod nulou, což se bude držet celý den, vítr bude slabý," řekl Slapnička. Mohou se tvořit zmrazky a náledí.

Praha

V Praze v letošní zimní sezoně poprvé vyjely sypače, aby s prvním sněhem ošetřily silnice. Situace na pražských komunikacích je dnes ráno klidná, policie v souvislosti s počasím nezaznamenala problémy. ČTK to řekli mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková a pražské policie Jan Daněk.

Sypače do terénu vyjely už v pátek večer. Nejprve od 18:00 ošetřovaly silnice prvního pořadí, poté od 22:00 komunikace druhého a třetího pořadí. Údržba podle Liškové pokračuje i dnes. „V terénu je i pracovní směna na úklid chodníků, začala od rána," řekla ČTK mluvčí. Dodala, že se jednalo o první výjezd pražských silničářů v nynější zimní sezoně.

Policie v hlavním městě zaznamenala od půlnoci do rána šest dopravních nehod. Zda měly souvislost s počasím, není jasné. „Nemáme informaci, že by byl nějaký problém v dopravě kvůli počasí," řekl ČTK mluvčí Daněk.

Ani pražský dopravní podnik podle informací na svém webu neznamenal dnes ráno žádná mimořádná omezení.

Silnice a chodníky v Praze se uklízejí v několika tzv. pořadích. V prvním vyjedou sypače a pluhy na nejdůležitější komunikace a chodníky, zejména v okolí úřadů, nemocnic, škol či nádraží a stanic metra. Uklizeny musí být do dvou hodin od výjezdu. V druhém pořadí silničáři uklízejí zbývající komunikace druhé třídy a ve třetím pořadí ty zbylé.

Středočeský kraj

Silnice ve středních Čechách jsou většinou mokré po chemickém ošetření. V pátek odpoledne a večer v regionu sněžilo, v noci na dnešek teploty klesly na tři až pět stupňů pod nulu. Silnice jsou sjízdné, teď už je situace poměrně klidná, řekl dnes ráno ČTK Radek Salač z krajské správy a údržby silnic. Místy, především ve vyšších polohách, je slabá vrstva ujetého sněhu v úsecích, které se ošetřují inertním posypem.

Nad ránem, tedy poté, co napadl sníh, bylo v terénu celkem 167 strojů pro údržbu silnic. Nyní jezdí asi deset sypačů, pracují v místech, kde vznikla lokální námraza, například v okrese Praha-západ. Sypače vyjely v celém kraji v pátek v této sezoně poprvé. V oblasti kolem Nového Strašecí silnice už v pátek značně namrzaly, řidiči by s námrazou měli počítat po celý den, teploty zůstanou pod nulou.

Řidiči by měli být opatrní také na dálnicích a silnicích prvních tříd. Například na Mělnicku, Příbramsku a Berounsku jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Větší nehody nejsou hlášené, na karlovarské dálnici D6 dnes ráno u Unhoště Na Kladensku havarovalo osobní auto. Narazilo do svodidel, nikdo se nezranil. Kvůli vyšetřování nehody byl provoz vedený jedním jízdním pruhem.

Ústecký a Liberecký kraj

Silničáři v Ústeckém kraji a Libereckém kraji, kteří vyjeli poprvé v letošní zimní sezoně do terénu, odklidili z komunikací poprašek sněhu a posolili vozovky. Komunikace jsou většinou vymrzlé. K opatrnosti nabádají silničáři na horách, kde by mohlo znovu slabě sněžit. ČTK to řekli dispečeři zimní údržby.

Sypací vozy v Ústeckém kraji vyjely do terénu v pátek odpoledne. „Sněžilo zhruba do 23:00. Dnes ráno technika byla v terénu znovu, teď se pomalu vrací," řekl ČTK dispečer ústecké krajské správy a údržby silnic Stanislav Tomáš. Silnice jsou po chemickém ošetření, místy mohou promrzat.

V Libereckém kraji mají za sebou silničáři také první výjezd v sezoně. Podle krajského dispečera jsou komunikace suché, bez potíží sjízdné. Pozor si musí dát řidiči na námrazu na horách, kde se přes den může podle předpovědi meteorologů objevit slabé sněžení. V nížinách bude sníh přecházet do deště, který může namrzat.

Kraj Vysočina

Na Vysočině padal první sníh, teploty klesly v noci na dnešek tři až pět stupňů pod nulu. Silnice jsou sjízdné s opatrností, řekl dnes ráno ČTK dispečer krajské správy a údržby Jiří Hejnák. Sypače jezdily v celém kraji, v některých místech nemohla vozidla vyjet do kopce. Výstraha meteorologů před náledím platí do 10:00.

Sypače vyjely v této zimní sezoně na Vysočině poprvé. Podle dispečera vyjely už v pátek, v noci jich bylo venku až 113. „Chumelilo, sníh se ujížděl," uvedl. Okolo 06:30 podle něj doprava nikde nestála.

Na Vysočině bude přes den většinou zataženo, sněžit bude hlavně v jižní části kraje, jinde jen ojediněle. Nejvyšší odpolední teploty budou od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia, vítr bude slabý. Místy mohou být podle Českého hydrometeorologického ústavu zmrazky a náledí.

Zlínský kraj

Na silnicích na Vsetínsku se dnes ráno místy tvoří námraza, řidiči musí být opatrní. Silnice jsou místy vlhké, někde jsou sněhové přeháňky a je mlhavo. V ostatních částech Zlínského kraje jsou silnice většinou suché a sjízdné bez omezení, na Zlínsku jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

V kraji je dnes ráno polojasno až oblačno, místy vane slabý vítr. Teploty se pohybovaly od minus pěti do minus jednoho stupně Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji většinou zataženo, místy přechodně oblačno, ojediněle by se mohlo objevit slabé sněžení. Nejvyšší odpolední teploty by měly být minus tři až nula stupňů Celsia.