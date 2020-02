Kolem 6:00 se podařilo provoz tunelu ve směru do Německa obnovit, kolona se začala rozjíždět. Vyplývá to z informací Národního dopravního informačního centra (NDIC).

"Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, sněžení, je uzavřen směr na Německo," uvedlo NDIC.

Meteorologové rovněž varují i před silným větrem, který ve středu zasáhne Česko, sněhovými jazyky a zvýšením hladiny řek.

Nehoda nákladního auta uzavřela také silnici I/7 v úseku mezi Křímovem a Horou Svatého Šebestiána. Auto sjelo do příkopu, hasiči je museli vyprostit. Silnice by měla být podle webu dopravních informací ŘSD zavřená celé dopoledne. Na silnicích v Krušných horách si musí dát motoristé pozor na sněhové jazyky, Cínovec na Teplicku hlásí nebezpečí námrazy.

Spadlý strom mezi Desnou a Dolním Polubným v Jizerských horách přerušil ráno dopravu na frekventované železniční trati z Tanvaldu na Harrachov a dál do polské Sklářské Poreby. České dráhy tam zajišťují náhradní autobusovou dopravu. Obnovení provozu očekávají po 08:00. Kvůli popadaným stromům nabral více než třicetiminutové zpoždění také ranní vlak z Liberce na Semily společnosti Arriva.

Kvůli sněhu zůstává pro kamiony nad šest tun uzavřena silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Raspenavu. Řidiči musí po silnici 13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

"S vypětím všech sil se nám daří udržet ve sjízdném stavu i pro kamiony silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov," řekl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK. Přesto řidičům nákladních vozů doporučuje k cestě do Polska využít alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou. Pozor by si měli dát řidiči kamionů také na silnici 9 ze Svoru na Rumburk a do Německa, i tam mohou mít ve stoupání kvůli mokrému sněhu problémy.

Silný vítr i ve středu působí problémy obyvatelům jižní Moravy. Hasiči vyjížděli od rána do jedenácti hodin dopoledne k jednadvaceti případům. „Nejvíce případů máme aktuálně na Blanensku. Pár je jich na Brněnsku a Hodonínsku, po jednom případě na Vyškovsku a na Znojemsku,“ sdělil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Nadílka v Královehradeckém kraji

Na hřebenech Krkonoš napadlo za posledních 24 hodin asi 20 centimetrů sněhu. Silný vítr také zastavil horní úsek lanovky na Sněžku a v Peci pod Sněžkou vyřadil z provozu lanovku na Hnědý vrch a vleky U Lesa a Klondike.

Hasiči měli v kraji několik výjezdů k popadaným stromům. Kromě Krkonoš pokryl čerstvý sníh i silnice v Orlických horách.

Sněžení se v kraji očekává i přes den. "Dopoledne připadnou až tři centimetry, na horách pět až deset centimetrů sněhu," uvedli meteorologové. Vítr by mohl mít na horách v nárazech rychlost až 90 kilometrů v hodině. Na silnicích by vítr mohl od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky.

Odpoledne se čeká ustávaní srážek a ubývání oblačnosti. Teploty by se měly pohybovat od jednoho do čtyř stupňů Celsia, na horách kolem minus pěti.

I na Pardubicku se na kluzkých vozovkách stalo v noci několik dopravních nehod. Zapadlý čtyřicetitunový kamion museli ze závějí vyprostit hasiči v Moravské Třebové, ve Vysokém Mýtě na silnici směrem na Luži vytahovali zapadlý popelářský vůz. Převrácený sypač skončil po 1:00 v Nekoři na Orlickoústecku.

Ledovka na Olomoucku

Na ledovku i rozbředlý sníh si dnes ráno museli po nočním vydatném sněžení dát pozor řidiči v Jeseníkách, kde napadlo několik centimetrů sněhu. Slabá vrstva rozbředlého sněhu je také na některých silnicích ve vyšších polohách Olomoucka, Přerovska a Prostějovska. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Nebezpečná ledovka se v noci vytvořila na silnici mezi Vápennou a Jeseníkem. Rizikový úsek má délku 7,5 kilometru. Řidiči se tam musí dát pozor i na hluboký sníh. Rozbředlý sníh ráno pokrývá většinu silnic na Jesenicku a Šumpersku, kde jsou stále sněhové přeháňky, což snižuje dohlednost.

Ve Velkém Týnci spadl strom na zaparkovanou dodávku, naštěstí nikoho nezranil. "Do spadeného stromu bohužel narazilo osobní vozidlo v Určicích na Prostějovsku," přiblížil mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák s tím, že ani v tomto případě naštěstí nedošlo k nějaké újmě na zdraví.

Hasiči na Olomoucku museli v úterý zasahovat také kvůli silným dešťům. "Odčerpávali větší vodní lagunu na komunikaci v Hranicích, v tamní průmyslové části. Voda zde nebezpečně ohrožovala jednu z komerčních hal," popsal mluvčí Hošák. Vodu ze zatopeného sklepa dostávali hasiči i v Huzové na Olomoucku.

Řidiče zabil strom

K tragické dopravní nehodě došlo ve středu před sedmou hodinou ráno na Mladoboleslavsku. Na projíždějící vůz spadl strom, řidič i přes snahu záchranářů zraněním podlehl.

„Po vyproštění z vozidla předali hasiči zraněného muže do péče záchranářům, kteří u něj zahájili intenzivní péči. Bohužel muž utrpěl velmi vážné poranění hlavy, kterému i přes snahu záchranářů na místě podlehl,“ uvedla mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová.

Cestu k nehodě zkomplikoval záchranářům necelý kilometr před nehodou další spadlý strom, který blokoval silnici. Kvůli překážce museli využít jinou trasu.

Kvůli popadaným stromům museli vyjíždět hasiči i na Vysočině. „Od rána zasahovali hasiči v kraji u více než dvou desítek technických pomocí a řešili jednu desítku dopravních nehod,“ informovala mluvčí hasičů Petra Musilová. Nejčastěji hasiči opět odstraňovali stromy a větve, které padly na komunikace a tvořily překážku na silnicích. „V několika případech byli hasiči přivoláni k vyproštění vozidel, která na komunikacích uvízla,“ doplnila Musilová.

Na horách až 20 cm sněhu

Sněhu bude přibývat, podle meteorologů může na horách napadnout až 20 centimetrů. Problémy mohou mít v takovém případě hlavně kamiony ve stoupání na Kořenov a Harrachov a dál do Polska. K zablokování provozu na 17kilometrovém úseku z Tanvaldu na Harrachov stačí jediný kamion uvízlý v kopci.

Kvůli silnému větru bylo také v úterý večer bez proudu přes 1000 domácností. Dopoledne jich bylo bez proudu zhruba 16.500 a kolem poledne 10 tisíc. V distribuční síti společnosti E.ON byly před 19.00 bez proudu jen přibližně nižší stovky domácností a v síti ČEZ to byla k 18.00 zhruba tisícovka míst, hlavně na severovýchodě Moravy a ve Slezsku. Řekly to mluvčí E.ON Martina Slavíková a mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.