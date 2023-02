Sníh komplikuje dopravu v horách. Silnice na Harrachov je pro kamiony uzavřená

ČTK

Do Česka se vrátila zima, na mnoha místech sněží, řidiči by podle silničářů měli být při jízdě velmi opatrní. V Libereckém kraji kvůli intenzivnímu sněžení od časného rána uzavřeli pro nákladní auta nad 3,5 tuny frekventovanou silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. V Krkonoších zatím napadlo kolem deseti centimetrů sněhu, sněží i v Orlických horách nebo Jeseníkách. Podle meteorologů může během víkendu v Jizerských horách a Krkonoších napadnout až 60 centimetrů sněhu, jinde v horských oblastech nasněží mezi deseti až 30 centimetry. Kvůli větru hrozí sněhové jazyky, v nižších polohách se může náledí či zmrazky.

Sypač na horské silnici - Ilustrační foto | Foto: ČTK