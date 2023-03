Snížení valorizace penzí až po volbách? Je to podvod na voličích, tvrdí Zeman

ČTK

Prezident Miloš Zeman míní, že Ústavní soud zřejmě odmítne snížení valorizace penzí, protože byla norma přijata ve stavu legislativní nouze. Pokud by byl ještě prezidentem, zákon by vetoval. Novelou se ale bude zabývat až nový prezident Petr Pavel, jehož inaugurace se uskuteční ve čtvrtek. Zeman o důchodové novele hovořil v televizi CNN Prima News v pořadu Partie Terezie Tománkové. Vláda podle něj nechtěla, aby byl zákon projednáván před prezidentskými volbami. „Je to podvod na voličích,“ uvedl.

Tisková konference v Grand hotelu Kempinski druhý den návštěvy prezidenta Miloše Zemana na Slovensku, 7. února 2023, Štrbské Pleso, Slovensko. | Foto: ČTK