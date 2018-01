Snowkiting: Nemusíte platit za vleky a přece si můžete užívat

/ROZHOVOR/ O zajímavém a netradičním sportu si redaktorka Deníku popovídala s Petrem Grochalem, zakladatelem a instruktorem kitové školy HARAKIRI kite kurzy.

Snowkiting je poměrně netradiční sport. Jak dlouho se v ČR provozuje?

Začali jsme kitovat zhruba v roce 2000 a o tři roky později jsme rozjeli i kurzy na sněhu. Česká republika je pro nás dobré místo, protože kopečky jsou tady kulaté a máme i hodně nezalesněných planin, takže pokud je dobrá zima i sníh, je to super. Jezdí se v Krušných horách, na Vysočině či Šumavě, ale dobrá místa se najdou i na severní Moravě třeba Oderské vrchy jsou fajn a na jižní Moravě třeba zase Velká Javořina.

Je to pro člověka náročné, když alespoň trochu lyžuje?Petr Grochal, zakladatel a instruktor kitové školy HARAKIRI kite kurzyAutor: HARAKIRI kite kurzy

Není. A máte pravdu, lidé se na to ptají dost často. Zvládnou to jak sportovci, tak i holky bez sportovních ambicí. Jde o to, že když člověk umí ovládat tažného draka, tak si ho připne do trapézového pásu. Pak tu sílu nedržíte v rukou, ale ona působí jen na tělo kitera. Rukama pak jen řídíte draka.

Lidé mohou jezdit jak na lyžích, tak i na snowboardu. Co je ale jednodušší?

Rozhodně varianta na lyžích. U nich má totiž člověk volné nohy. Lyže jsou vlastně jen prodlouženou nohou. A chodit či běhat umí každý. Hlavně v začátku je to mnohem přirozenější.

Je tam nějaká věková hranice?

Zvládnout to mohou i menší děti. Je to omezeno spíše výbavou, respektive právě trapézovým hákem, takže ideální je to od minimálně 30 kg. A jezdí už i osmileté děti.

Na kolik vyjde kurz? A pokud to člověka uchvátí, nezruinuje ho cena výbavy?

Záleží na tom, jak je kurz dlouhý. Nejrozšířenější je dvoudenní výcvik, který stojí necelé čtyři tisíce korun. Obsahuje jak vybavení, tak i instruktora. Můžete ale začít i krátkým dvouhodinovým startovacím kurzem, za který dáte necelých 1300 korun. Vybavení se dá samozřejmě koupit jak použité, tak i nové a ceny startují od tří tisíc korun. Za nové a nejmodernější, ale můžete dát i 25 tisíc.

S drakem asi nemůžeme vtrhnout na sjezdovku, že?

Ty opravdu vhodné nejsou, protože se obvykle nacházejí v zalesněném prostoru, vyskytují se tam dráty, stromy i lidé. Snowkiting provozujeme na otevřených pláních, kde je volný prostor a kde nejsou překážky, jež by mohly narušit vítr a které by pro kitera mohly představovat nebezpečí. Hlavně nemusíte nic platit za vleky, stačí jen někam dojet, zaparkovat, vytáhnout nářadí a můžete si užívat.