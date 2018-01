Snowtubing: Jízda sněhovým korytem na pneumatice

/ROZHOVOR/ Jaký je princip snowtubingu? Jakou rychlostí se dá po svahu řítit dolů? Na tyto otázky odpovídal Jan Šístek, provozovatel Snowtubing Bosíno v Rokytnici nad Jizerou.

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Kdy jste začali ze snowtubingem? Sledujete v posledních letech nárůst zájmu?

Tuto skvělou atrakci provozujeme od roku 2010. Nárůst za poslední dva roky rozhodně sledujeme. Loni jsme pořídili plastové koberce, protože nemáme možnost zasněžování, takže jsme začali jezdit i v létě, což je tzv. summertubing. Je to stejný princip, jen se jezdí po koberci. Díky tomu můžeme sport nabízet lidem, i když zrovna není bohatá sněhová nadílka, takže začínáme už od Vánoc a jezdíme celou sezónu.

Jaký je princip této kratochvíle? Používají se při ní přilby či jiné ochranné prostředky?

Člověk si sedne na pneumatiku, chytne se úchytu a nechá se vytáhnout vlakem nahoru. Pak se pustí do dráhy a sviští dolů. Je to jednoduché. Pokud respektujete pravidla, tak by se nemělo nic stát. Občas se problém vyskytne, hlavně když chce jezdec změnit polohu nebo vyvádí jiné nesmysly. Pak je zcela jasné, že se po cestě dolů v zatáčkách může něco stát, i proto přílby rozhodně doporučujeme. Ale chodí k nám i děti již od čtyř let. Jsou to přeci jen stále děti a rády si hrají, takže helma k naší pneumatice rozhodně patří.

A jakou rychlostí se dá po svahu řítit na pneumatice dolů?

Dá se z toho vytřískat i 30 km v hodině. Samozřejmě to závisí na sněhových podmínkách, zda přimrzne nebo napadne čerstvý sníh. Také záleží na návštěvnících, jestli preferují pomalejší nebo svižnější jízdu.