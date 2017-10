Sobotka po pádu ČSSD: Vzestup extrémistický stran je znepokojivý

Premiér Bohuslav Sobotka je zklamán z počtu hlasů, které ČSSD získala, i z celkového výsledku voleb. Znepokojuje ho vzestup extremistických stran. Volební lídr sociální demokracie Lubomír Zaorálek považuje výsledek strany za špatný.

Počet získaných hlasů podle něj nejvíce vypadá na odchod do opozice. Řekli to novinářům při příchodu do Lidového domu, kde zasedá vedení strany. Další kroky strana zveřejní na tiskové konferenci, která je naplánována na 18:00.

"Když jsem se podíval na první čísla, tak ten nejsilnější pocit bylo zklamání z počtu hlasů a z toho, jak volby dopadly, protože to, co je znepokojivé, je vzestup extremistických stran," řekl Sobotka. Sociální demokracie podle něj musí dobře vyhodnotit, jaké byly příčiny volebního výsledku a proč narostly tolik hlasy pro extremisty v situaci, kdy se Česku daří.

Za dobrou zprávu považuje vysokou volební účast ve volbách. Poděkoval všem lidem, kteří k volbám přišli. Slíbil, že ČSSD bude postupovat v souladu s programem. Zda to bude v opozici, nebo v koalici podle něj bude záležet na tom, jaké budou šance sestavit rozumnou vládu, která by mohla zohlednit sociálnědemokratický program.

Poukázal na to, že nová Sněmovna bude roztříštěná. "Zdá se, že ta vyjednávání po volbách budou komplikovanější," řekl.

Volební lídr ČSSD Zaorálek za poklesem nejsilnější strany z posledních voleb pod deset procent vidí to, že sociální demokracie sice pracovala, ale nedokázala o tom mluvit s lidmi.

"Měli jsme s nimi mluvit a vysvětlit, co děláme," uvedl. Očekává, že výsledek bude mít pro ČSSD řadu důsledků. "O tom se poradíme v rámci grémia," konstatoval. I on se domnívá, že kvůli počtu hlasů ze všeho nejpravděpodobnější vypadá odchod do opozice.