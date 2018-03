Bohuslav Sobotka: Už nemám politické ambice, radit novému vedení ČSSD nehodlám

Dál zůstává v ČSSD, ale nehodlá kolegům radit, jak se mají zachovat. V exkluzivním rozhovoru pro Deník však přiznává, že ve vnitrostranickém referendu by hlasoval proti vstupu do koaliční vlády s hnutím ANO.

Proč jste se rozhodl rezignovat na poslanecký mandát?

Není to unáhlené rozhodnutí, už o tom přemýšlím několik měsíců. Letos na podzim mi bude 47 let a mám tak jednu z posledních možností profesně se zabývat něčím jiným než politikou. Hlavní důvod je tedy osobní, do sněmovny jsem byl poprvé zvolený v polovině 90. let 20. století a jižní Moravu zastupuji ve sněmovně skoro 22 let, ve vládě jsem strávil osm let. V České republice asi není nikdo, kdo by měl zároveň takovou exekutivní a legislativní zkušenost. Je nejvyšší čas udělat v životě změnu.

Kdyby ČSSD ve volbách získala kolem dvaceti procent hlasů, rozhodl byste se stejně?

Je těžké spekulovat, ale pravděpodobně bych o té věci přemýšlel stejně. Do sněmovny jsem kandidoval proto, že jsem chtěl sociální demokracii pomoci a také slyšet hlas voličů v kampani.

Co budete dělat?

Nějakou dobu budu odpočívat, trochu cestovat a přemýšlet, jakou cestu si nakonec vyberu. Do konce roku bych se rád definitivně rozhodl. Mezitím se chci věnovat tomu, na co jsem neměl v posledních letech čas, na prvním místě jsou to moji synové, chci se také soustředit na zlepšení angličtiny.

Je pravděpodobné, že zakotvíte v právnické profesi?

Je to jedna z možností.

Takže možná skončíte v nějaké spřátelené advokátní kanceláři, třeba u svého přítele Radka Pokorného?

Teď budu na volné noze, nechystám se rovnou ze sněmovny do nějaké konkrétní firmy.

Dovedu si vás představit jako advokáta, ale jako podnikatele, který by začínal z nuly úplně ne. Kudy se tedy vaše myšlenky ubírají?

Rád bych zúročil zkušenosti, které mám, neboť jsou do značné míry unikátní. Možná využiji i mezinárodní kontakty, jež jsem jako předseda vlády získal. Mám znalosti z legislativy, neboť jsem se na její tvorbě dlouhá léta podílel. Nechci zabíhat do podrobností ani podporovat nějaké spekulace, rád bych se v příštích měsících soustředil na rodinu a zlepšoval svoje jazykové vybavení.

Neodcházíte ve skutečnosti proto, že odmítáte podpořit vznik koaliční vlády ČSSD a ANO?

Především bych rád řekl, že tady neexistuje žádný politický obchod. Toto je mé osobní rozhodnutí, nekonzultoval jsem ho s nikým z vedení ČSSD ani z jiné politické strany. Odpovědnost za směřování ČSSD má její současné vedení.

Za sebe bych rád zahájil novou etapu v chování bývalých předsedů sociální demokracie. V minulosti sice odešli, ale pak podléhali pokušení okopávat svým nástupcům kotníky. K ničemu takovému se uchylovat nebudu. Ze sociální demokracie nevystupuji a nadále zůstanu aktivním občanem. Nemám politické ambice a nechystám se radit novému stranickému vedení. A nebudu zakládat žádnou novou politickou stranu.

Disponujete čtyřletou zkušeností z vládní spolupráce s hnutím ANO. Pomůže sociální demokracii vstup do koalice s Andrejem Babišem, nebo ji spíš zničí?

Koalice ještě není domluvená, probíhají jednání a je otázka, jestli skončí dohodou. Pokud ano, teprve ve vnitrostranickém referendu členové ČSSD rozhodnou, zda ji schválí. Když jsem o tom mluvil s Janem Hamáčkem, řekl jsem mu, že osobně nedoporučuji, aby sociální demokracie vstupovala do vlády, kterou vede Andrej Babiš. Nejen proto, že je trestně stíhaným politikem, což je v rámci dnešní Evropy naprosté unikum, které Českou republiku hodně poškozuje. Myslím, že by ČSSD měla zůstat v opozici a věnovat se své obnově.

Myslíte si, že Andrej Babiš sociální demokracii vymaže z politické scény?

Vidím jistá rizika, která vycházejí především ze složení sněmovny. Podpora ČSSD bude důležitá v okamžiku, kdy se bude vládě vyjadřovat důvěra. Jakmile ji získá, nastane velké pokušení pro Andreje Babiše, aby nevládl se sociálními demokraty, ale s těmi, s nimiž si v posledních týdnech velmi rozuměl, tedy s Okamurou a komunisty.

Nedá se to ošetřit dobrou koaliční smlouvou?

Můžete vymýšlet různé právní finesy, ale stejně bude nakonec rozhodovat poměr hlasů ve sněmovně. Proto nejsem příznivcem vstupu ČSSD do vlády. Tento názor vyjádřím jako člen sociální demokracie, pokud proběhne vnitrostranické referendum.

Proběhne?

Zatím se o něm mluví, pokud k nějaké dohodě dojde, bylo by dobře, aby se k ní mohli vyjádřit všichni členové ČSSD.