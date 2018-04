Čtyři obce mají po víkendových volbách nová zastupitelstva

Ke komunálním volbám, které se konaly v sobotu ve čtyřech obcích v Česku, přišlo v průměru 67,6 procenta voličů. Mandát získalo 15 mužů a 11 žen. Průměrný věk zastupitelů je 44,5 let. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). Nová zastupitelstva volili lidé v Konojedech v okrese Praha-východ, Pískové Lhotě na Nymbursku, Lhotsku na Zlínsku a Zádubu - Závišíně na Chebsku.

Volby. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Nejvyšší volební účast, a to 72,1 procenta voličů, byla ve Lhotsku, kde vyhrálo sdružení Změna pro Lhotsko. Od voličů získalo 79,56 procenta hlasů. Na druhém místě skončilo sdružení Nezávislí Lhocani s 20,43 procenty hlasů. Vítězné sdružení získalo v zastupitelstvu čtyři mandáty, Nezávislí Lhocani se budou podílet jedním hlasem. Volby se v obci konaly kvůli odstoupení tamního místostarosty Jiřího Friedla z funkce. Po jeho rezignaci klesl počet členů zastupitelstva pod pět.

Obhajoba zastupitelského mandátu

V Konojedech dorazilo k urnám 70,7 procenta voličů. Do sedmičlenného zastupitelstva zvolili lidé zástupce tří místních uskupení. Tři křesla získalo Sdružení rodáků Konojed, dvě Dobromysl Konojedy a rovněž dvě Spokojenější Konojedy 2018. Současná starostka Jitka Neužilová kandidovala za uskupení Dobromysl Konojed, od voličů získala nejvyšší počet hlasů a obhájila tak zastupitelský mandát. V Konojedech se zastupitelstvo rozpadlo poté, co z různých důvodů klesl počet zastupitelů pod pět.

V komunálních volbách v Pískové Lhotě se nejvíce dařilo uskupením Občané a Pro lepší obec, která získala shodně po dvou mandátech v sedmičlenném zastupitelstvu. Po jednom mandátu obdržela sdružení Pro rozvoj a lepší tvář obce, LIST pro Pískovku-LiST a Služba Veřejnosti!.

Tři zástupci

Volební účast v Pískové Lhotě dosáhla 64,5 procenta. Zastupitelstvo se v Pískové Lhotě rozpadlo loni v říjnu. Mandát složilo pět ze sedmi členů zastupitelstva a to kvůli případu bývalého starosty Radovana Staňka, kterého krajský soud poslal na pět let do vězení za to, že za tři roky si pomocí machinací přivlastnil z obecního rozpočtu zhruba čtyři miliony korun.

V Zádubu - Závišíně vyhrálo obecní volby sdružení nezávislých kandidátů Sousedé 2014, v zastupitelstvu bude mít tři zástupce. Dva zastupitele bude mít sdružení Jsme tu pro Vás v čele s dosavadní starostkou Jitkou Otradovcovou a po jednom Naše obec a Jsme jedna obec. K volbám přišlo 66,2 procenta z celkových 272 voličů.

Dva ze sedmi rezignovali

V obci se v poslední době nedaří udržet funkční zastupitelstvo. Poslední volby se v Zádubu - Závišíně konaly v srpnu loňského roku. Dva ze sedmi zastupitelů na svou funkci rezignovali ještě před ustavujícím zastupitelstvem.

Slib zastupitele pak nesložila ani dosavadní starostka Otradovcová. Počet zastupitelů tak klesl pod pět a volby se musely opakovat. Výsledky sobotních voleb jsou dostupné na volebním webu. V úterý 3. dubna je ČSÚ předloží Státní volební komisi.