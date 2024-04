Nejen důchodovou reformou živ je opoziční politik, byť je stínovým ministrem práce a sociálních věcí. Poslanec Aleš Juchelka (ANO) v rozhovoru pro Deník například hovořil o tom, že chystané sloučení čtyř sociálních podpor do jediné superdávky správně motivuje lidi k pracovní aktivitě, ale politici by to neměli podávat jako boj proti zneužívání dávek.

Poslanec Aleš Juchelka (ANO) | Foto: Deník/Martin Divíšek

„S takovou interpretací mám zásadní problém. Systém zneužívá maximálně jedno procento příjemců. Ať už jde o pomoc v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, pěstounské péče, stát striktně dbá na to, aby nebyly zneužívány. Málokdo to dokáže obejít nebo obalamutit. Veškerá rétorika o boji proti zneužívačům, kteří se na sociálním systému vezou, je populismus a já proti tomu vystupuji. Platí ale, že v současné době finanční bonus za aktivní hledání práce nebo rekvalifikaci chybí. A to je správné změnit,“ míní Juchelka.

Důchodovou reformu zrevidujeme

Obsáhle se věnuje hlavnímu tématu posledních týdnů, tedy důchodové reformě. „Stát se musí rozhodnout, do jaké míry chce být solidární se staršími spoluobčany. Strašně mě čílí, když třeba Danuše Nerudová říká, že by staří lidé měli být solidární s mladými. To je přece absolutní nonsens. Silnější mají být vždycky solidární se slabšími. Po nemocných také nechceme, aby v rámci zdravotního pojištění byli víc solidární se zdravými. K té solidaritě může každý z nás přispět tím, že se zamiluje, založí rodinu, a podpoří tak stabilitu důchodového systému,“ tvrdí.

Druhý pilíř jako recept

Na poznámku, že větší porodnost politici asi nezařídí a důchody dnešních padesátníků novorozenci nezajistí, uvedl: „Musíme se zabývat příjmovou stránkou průběžného systému. Ne jako tato vláda, která na straně penzijních výdajů jen tupě škrtá. V roce 2026 nás například čeká úplně jiný výpočet důchodů, který bude horší než nyní.“

Přečtěte si přehled hlavních změn, které by zavedení důchodové reformy mělo přinést:

Jurečkova reforma penzí: Jaký bude důchod za deset let, kdo může do předčasného

A jak to ví, když kabinet návrh ministra Mariana Jurečky ještě neschválil? „Zpomalení tempa růstu důchodů je druhá věc, na které jsme se při jednání sekli. Tou první byl věk odchodu do důchodu. My chceme zvýšit příjem průběžného systému zavedením druhého, státem garantovaného pilíře. Byla by to obdoba zajištěných bankovních vkladů. Jeho prostřednictvím by lidé mohli investovat do velkých infrastrukturních staveb typu vysokorychlostních tratí,“ uzavřel Aleš Juchelka.

Projdou sněmovnou výpovědi bez udání důvodu a proč se státu nevyplatí snižovat tempo růstu penzí?

Dočtete se v rozhovoru s Alešem Juchelkou v pátečním tištěném Deníku.