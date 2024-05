Skočit ráno z postele rovnou do práce. Na mobilu nebo u počítače při snídani vyřídit maily. Pro někoho v zaměstnaneckém režimu home office od doby covidové běžná rutina. Pokud takoví lidé žijí sami, hodiny pak ze sebe nemusí vyloudit jedinou hlásku. Mimochodem, podle Českého statistického úřadu v posledních letech vzrostl podíl takzvaných singles domácností na zhruba tři z deseti.

Nebezpečí online izolace? Úzkost, deprese i panické ataky, varuje terapeut

Zaměstnanci se do kanceláří po pandemii koronaviru vracejí jen zvolna. Podle průzkumů jich loni nejvíce fungovalo na dálku ve velkých městech, v Praze nebo Brně z domova pracoval každý třetí. Aktuálně pak stále více zaměstnavatelů přechází na model, kdy lidé pracují z domu jen třeba dva dny v týdnu. „Nabídka hybridního modelu nejčastěji láká mladé. Mezi zaměstnanci do 35 let ji chce využívat 61 procent dotázaných,“ sdělil ředitel společnosti ScottWeber Workplace Adam Zvada.

Bezkontaktní oběd

Čas oběda. Ve městech je evidentní rostoucí trend online rozvážek. Společnost Wolt nedávno informovala, že v meziročním srovnání se celkový počet objednávek v Česku zvýšil o 40 procent. Službu rozšiřují v průměru asi o tři nová města měsíčně. Ulicemi křižují i zástupy kurýrů konkurenčních firem Foodora (někdejšího Dáme jídlo) nebo Bolt Food.

Bezkontaktní, samoobslužné služby, jako třeba nakupování a rozvážky jídla, se stávají fenoménem 21. století. Člověk pracující z domu a žijící ve městě se tak nemusí vůbec potkávat s lidmi. Zkusil si to reportér Deníku.Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Velké online rozvážkové firmy nabízejí i platbu mobilem a bezkontaktní předání. Stačí mít aplikaci s registrací a po pár kliknutích je objednáno. Reportér Deníku si na konci pracovního týdne v Brně nechal přivézt ve tři hodiny odpoledne rychlé občerstvení z obchodního centra Vaňkovka. Kurýr Woltu dorazil na uvedenou adresu za 35 minut od potvrzení objednávky. Jídlo nechal dle domluvy za hlavními dveřmi domu, v mobilní aplikaci reportéra vyskočilo upozornění. Nebylo tak třeba říct ani „Dobrý den“.

Zakladatel startupu Hedepy Lukáš Krčil přiblížil Deníku nebezpečí online izolace:

Podle průzkumu Barometr FOOD1, mapujícího stravovací návyky Čechů, se v pohodlí domova obvykle stravuje necelých 10 procent zaměstnanců. „Měli bychom dbát na to, jaké domácí prostředí a kulturu stravování si vytvoříme. Protože právě prostředí, které nás obklopuje, do značné míry utváří naše návyky,“ vysvětlila lékařka Eliška Selinger ze Státního zdravotního ústavu.