Lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) vyzvala dnes otevřeným dopisem premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), aby učinili vše potřebné k dohodě s řeckou vládou o přijetí první menší skupiny syrských dětí či rodin z uprchlických táborů v Řecku. Babiš dává dlouhodobě přednost pomoci syrským uprchlíkům v zemi jejich původu. Šojdrové iniciativu označil naposled před týdnem za nesmysl.

V dopise, který má ČTK k dispozici, Šojdrová uvedla, že podle údajů řeckých orgánů jejich země nemá pro 2671 nedoprovázených dětí vhodné zázemí, takže jsou v táborech, v dočasném přístřeší, nebo na ulici. "V Řecku je minimálně 37 syrských dětí bez rodičů a mladších 13 let. Mezinárodní organizace, včetně Lékařů bez hranic vyzývají ostatní státy, aby se dětí ujaly," uvedla.

Šojdrová se kvůli své iniciativě s Babišem poprvé setkala ve druhé polovině září. Po schůzce řekla, že dostala spolu s neziskovými organizacemi od Babiše za úkol vybrat syrské sirotky, kteří by mohli být z uprchlických táborů přesunuti do Česka. Premiér ale trvá na tom, že pomáhat je třeba uprchlíkům v návratu do Sýrie. Minulý týden ve Sněmovně označil Šojdrové projekt za nesmyslný.

Předseda vlády namísto toho prosazuje vybudování školy a školky pro zhruba 150 sirotků přímo v Sýrii. Šojdrová, pod jejíž dopis se podepsalo 14 osobností veřejného života a zástupci organizace Češi pomáhají, v listu uvádí, že sdílí názor, že pomáhat je třeba hlavně na místě. Většina syrských dětí ale podle ní v uprchlických táborech bez doprovodu trpí v nelidských podmínkách bez možnosti se vrátit do své zničené země. "V Sýrii vládne brutální režim, který je pod sankcemi EU. Žádný stát EU uprchlíky zpět do Sýrie nevrací, natož děti," konstatovala.

Připomněla také, že několik desítek rodin v Česku je připraveno se dětí ujmout a pečovat o ně. "Vyzýváme Vás k uskutečnění nezbytných kroků, které povedou k dohodě s řeckou vládou a humanitárnímu přijetí první menší skupiny uprchlických dětí, popřípadě rodin s dětmi, z uprchlických táborů v Řecku. Jedině vláda může tento projekt uskutečnit," končí apel.

Premiér je přesvědčen o tom, že lepší je projekt české vesničky pro děti poblíž syrského Damašku, kde bude ubytování, školka, škola, jídelna, hřiště a další potřebné vybavení. K dispozici jsou podle něj tři pozemky, každý z nich o rozloze zhruba 25 tisíc čtverečních metrů.