Šok v Ostravě: ANO vsadilo na Piráty. Primátorem bude dál Macura

Před volbami se chválili a plácali po zádech, jak jim to dobře funguje. Těsně po nich slibovali, že bude nejlepší, když budou Ostravě vládnout dál spolu. A najednou všechno je jinak! Z plánované koalice vypadl Ostravak a ODS, smlouvu totiž včera podepsalo ANO s Piráty a KDU-ČSL.

Vítězné hnutí ANO ukázalo na ostravském magistrátu naplno svou sílu a odsunulo v pořadí druhé hnutí Ostravak i třetí ODS do opozičních lavic. Koaliční smlouvu včera odpoledne překvapivě podepsalo s Piráty, kteří skončili ve volbách pátí, a s lidovci, kteří se do zastupitelstva města dostali jako sedmí v pořadí.

Nečekané složení koalice bylo pro mnohé doslova šokem. Většinu v pětapadesátičlenném zastupitelstvu města má přitom jen těsnou, a to 29 křesel.

„Koalici jsme vážili pečlivě jako na lékárnických váhách, máme za to, že je udržitelná po celé volební období,“ komentoval primátor Tomáš Macura nečekanou sestavu, která má příští čtyři roky vládnout městu.

Novinkou je i to, že by rada města měla mít jen devět členů, místo dřívějších jedenácti. „Došli jsme k tomu, že průnik našich a pirátských představ o vedení města je v největší shodě. Jednání s Ostravakem bylo naopak nejdelší a nejsložitější. Kdyby byla situace taková jako ve středu půl osmé večer, měli bychom podepsanou původní čtyřkoalici,“ dodal ještě primátor.

Možnost zapojit do domluvené koalice ještě dalšího člena podle něj ale stále existuje, rada by se tím jen rozšířila na původní počet jedenácti členů. Může tedy Ostravak nebo ODS do partie, která se nečekaně zvrtla, ještě naskočit? Lídři obou „partají“ to v tuto chvíli moc reálně nevidí.

„Primátor mi ještě ráno psal, jestli dnes odpoledne (ve čtvrtek) můžeme podepsat koaliční smlouvu. Odpověděl jsem, že jsme připraveni. Na radnici jsem ho ale nenašel, a když jsem mu volal, řekl mi, že sedí s Piráty a lidovci v hotelu Best a nám nabízí dalšího náměstka v koalici bez ODS, ale s Piráty. Bylo to pro mě velké překvapení, protože jsem měl za to, že jsme na všem domluveni a budeme pokračovat ve stejném složení jako poslední tři roky,“ přiblížil zvrat v jednání lídr Ostravaku Lukáš Semerák.

Zklamání

„Lidsky jsme zklamaní, ale po třech letech práce z radnice odcházíme s hlavami nahoře. Resorty předáváme ve vynikající kondici. Ustavující zastupitelstvo je ale až za několik dní a uvidíme, co se ještě do té doby může stát,“ dodal Semerák.

Nové složení koalice zaskočilo i lídra ODS Zdeňka Nytru. „Přiznám se, že jsem se o tom zvratu dozvěděl jen z doslechu. Primátor Macura to vzal divným stylem. Přestože tvrdil, že je jeho prioritou stávající koalice a my jsme na jeho nabídku i požadavky kývli, tak je všechno jinak. Ještě v pondělí nás přitom ujišťoval, že s námi počítá, a přitom už jednal s piráty a domlouval koalici bez nás,“ komentoval situaci Nytra.

Že se primátor Macura rozhodl poskládat koalici na městě jinak, je podle Nytry jeho kompetence a zodpovědnost do budoucna. „Nejvíce zklamaný jsem z toho, že jsem se v Tomáši Macurovi spletl jako v člověkovi, u kterého jsem si dosud myslel, že když něco řekne, tak to platí. Uvidíme, jak mu bude koalice v tomto složení fungovat…“ dodal lídr ODS.

S lidovci se počítalo v původní čtyřkoalici a jsou i v té nově domluvené s Piráty. Lídr KDU-ČSL Zbyněk Pražák přitom z této změny rovněž nejevil velké nadšení. „Radost z toho nemám, očekával jsem, že budeme pokračovat ve stejném složení jako dosud,“ uvedl.

Nečekanými vítězi povolebních jednání tak jsou především Piráti, kteří budou mít dvě křesla v radě města. Ta obsadí Andrea Hoffmannová a jednička kandidátky David Witosz. „Vedli jsme konstruktivní a slušná jednání na úrovni,“ ohodnotil politicky korektně nastalou situaci nováček na ostravské politické scéně.

Také dlouholetý ostravský politik a šéf klubu KSČM Josef Babka byl složením koalice překvapený. „Opět se ukázalo, že pokud není nic uzavřeno a podepsáno, tak není nic jasné. Tak to v politice chodí. Přemrštěné ambice nejsou dobrým rádcem,“ uvedl Babka, který poukázal i na to, že koalice bude mít jen těsnou většinu.

Jak by měla vypadat nová rada města Ostravy:Tomáš Macura – ANO – primátor (pod sebou by měl mít nově i dva neobsazené resorty – doprava, finance a rozpočet)

Zuzana Bajgarová – ANO – investice

Radim Babinec – ANO – veřejné zakázky

Kateřina Šebestová –ANO – životní prostředí a IT služby

Andrea Hoffmannová – Piráti - školství a sport

Zbyněk Pražák – KDU-ČSL – sociální věci a zdravotnictví + kultura a volnočasové aktivity

David Witosz - Piráti – radní

Karel Malík – ANO – radní

Martin Bednář – ANO – radní