Starostka České obce sokolské Hana Moučková po pátečním a sobotním veletoči ministra zdravotnictví Petra Arenbergra (nestraník za ANO) ohledně (ne)otevírání venkovních sportovišť napsala přímo premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Apeluje na premiéra, aby se i s ohledem na přicházející teplé počasí zasadil o to, aby se mohlo sportovat ve více lidech alespoň venku.

„Byla bych ráda, a se mnou určitě celé sportovní prostředí, abyste osobně dohlédl na projednávání záležitostí spojených se sportem na programu jednání Vlády ČR a díky změnám ministrů i na Ministerstvu zdravotnictví. Tato zmatečná komunikace, které jsme byli svědky, jasně ukazuje, že sport není vnímán jako jedna ze zásadních cest, jak mít zdravou, sebevědomou společnost - a to je chyba,“ uvádí v dopise Moučková.

„Jako starostka České obce sokolské se 160 tisíci členy, kteří rok trpělivě dodržují všechna opatření, Vás prosím o to, abyste se zasadil o návrat sportovců a především dětí a mládeže na sportoviště. Pokud je povolené sportování ve školách, které často využívají pro svou výuku našich sokoloven, nevidím důvod pro to, aby bylo nadále omezeno i organizované sportování,“ píše dále Hana Moučková.

Premiérovi také navrhuje, aby trenéři a cvičitelé a to nejen ti ze Sokola byli - stejně jako pedagogičtí pracovníci - přednostně zařazeni do očkování. I tento krok by měl přispět k bezpečnému provozování sportovišť. Moučková, která je v čele Sokola 10 let, upozorňuje, že hrozí odliv řady dobrovolných cvičitelů či trenérů, kteří si za více než rok, co je znemožněno trénování, našli jiné koníčky, nebo se prostě více věnují rodině.

„Všichni, kdo vedeme sportovní spolky, si uvědomujeme, že je nutné zajistit zvýšená hygienická a protiepidemická opatření, o čemž se diskutovalo i při tvorbě programu „Restart sportu“, který ve spolupráci se spolky a sportovními organizacemi, připravil tým Národní sportovní agentury. S tímto dokumentem zástupci všech dotčených organizací, včetně našeho spolku souhlasí a lze na něm při přípravě uvolňování pravidel pro sportoviště stavět,“ dodává Moučková.

„Vážený pane premiére, děti a mladí sportovci a cvičenci opravdu trpí tím, že více než rok se nemohou věnovat svým pravidelným pohybovým aktivitám, nemají společné zážitky a neprožívají emoce spojené se soutěžením a týmovým přístupem. Zasaďte se, prosím, o co nejdřívější otevření alespoň venkovních sportovišť. Ocení to nejen cvičenci a sportovci, ale i jejich rodiče, protože děti budou mít pravidelnou aktivitu, na kterou byly dříve zvyklé a která je vede k zodpovědnosti, disciplíně a smyslu pro povinnost,“ dodává ve svém dopise starostka České obce sokolské Hana Moučková.