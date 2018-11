Lidé poslali na pomoc rodině padlého vojáka Procházky 1,5 milionu

Na pomoc rodině vojáka Tomáše Procházky, který v říjnu padl v Afghánistánu, poslali lidé 1,47 milionu korun. Informoval o tom předseda správní rady Nadačního fondu speciálních sil Vladimír Ganzar. Fond sbírku vyhlásil 23. října a lidé mohli přispívat formou dárcovských sms nebo posílat peníze přímo na účet nadačního fondu.

Procházka padl 22. října při střelbě afghánského vojáka na vojenské základně Šindánd v provincii Herát. Procházka sloužil jako kynolog u jednotky speciálních sil, která má na starosti výcvik afghánských kolegů.

Procházka, který by se letos v prosinci dožil 42 let, byl posmrtně povýšen do hodnosti štábního praporčíka. Ministr obrany Lubomír Metnar mu rovněž udělil Kříž obrany státu. Toto vyznamenání dostávají vojáci například za hrdinství v boji nebo za to, že se s nasazením svého života zasloužili o obranu ČR.

Nadační fond speciálních sil byl založen v červnu 2011. "Posláním a účelem nadačního fondu je především zajišťování finanční, materiální, humanitární nebo vzdělávací podpory pozůstalým po zaměstnancích speciálních sil a po osobách působících v jejich prospěch s cílem se snáze vyrovnat s následky tohoto úmrtí a pomoci pozůstalým udržet si přiměřenou kvalitu života," uvedl Ganzar.

V Afghánistánu letos padli čtyři čeští vojáci. Kromě Procházky zahynuli v srpnu Kamil Beneš, Martin Marcin a Patrik Štěpánek. Všichni tři sloužili u mechanizovaného praporu v Táboře. Zahynuli při teroristickém útoku, když byli na hlídce zhruba devět kilometrů od základny v Bagrámu.