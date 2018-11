Soud bude od pondělí řešit kauzu Mostecké uhelné. Manažerům hrozí 10 let

Pražský městský soud chce v pondělí otevřít českou větev kauzy tunelování a podvodného ovládnutí Mostecké uhelné společnosti (MUS). Obžaloba viní bývalé manažery Antonína Koláčka, Jiřího Diviše, Petra Krause, Oldřicha Klimeckého a Marka Čmejlu z toho, že ovládli MUS jejími vlastními penězi a podvedli stát jakožto menšinového akcionáře. Muži vinu popírají a navíc odmítají, aby jejich kauzu řešila po švýcarské justici i ta česká.

Hlavní líčení mělo původně začít už v říjnu, soudu se však nepodařilo včas obeslat všechny účastníky. Obsílky neobdrželi někteří lidé, kteří mají vztah k majetku zajištěnému policií. Tentokrát soudci věří, že bylo všem procesním náležitostem učiněno zadost.

"Pokud nenastane žádná neočekávaná situace, v pondělí předsedkyně senátu zahájí hlavní líčení v této věci. Po přečtení obžaloby jsou v plánu v prvním týdnu výslechy obžalovaných. Hlavní líčení je v tuto chvíli naplánováno na celkem dvacet jednacích dnů," řekla ČTK mluvčí soudu Markéta Puci.

Dva jednací týmy

Předsedkyně senátu Silvie Slepičková počítá se dvěma jednacími týdny na přelomu listopadu a prosince, dále s jedním týdnem v únoru a jedním v dubnu. Lze ovšem očekávat, že hlavní líčení v rozsáhlé kauze se potáhne mnohem déle. Trestní spis má podle dřívějšího vyjádření státního zastupitelství přes 100 tisíc listů.

Překážkou pro pokračování českého procesu by se mohlo stát to, pokud by některý z obviněných mužů nastoupil pro totožný skutek do vězení v jiném státě. Soud by v takovém případě musel trestní stíhání zastavit. Obžalovaní exmanažeři přitom tvrdí, že česká obžaloba jim klade za vinu totéž, zač už byli dříve odsouzeni ve Švýcarsku, kde se prý chystají k nástupu za mříže. České trestní řízení proto označují za "zjevné plýtvání prostředků daňových poplatníků".

Manažerům hrozí 10 let

V Česku hrozí manažerům až desetileté odnětí svobody. Federální trestní soud v Bellinzoně je potrestal za podvod a praní špinavých peněz vězením od roku a čtyř měsíců do čtyř let a čtyř měsíců. Švýcarský nejvyšší soud pak nařídil přezkoumání výše trestů uložených Klimeckému, Divišovi a Čmejlovi, odvolání Koláčka a Krause zamítl.

Česká obžaloba viní pětici vedle podvodu také ze zneužití postavení v obchodním styku. Tvrdí, že muži způsobili ČR škodu ve výši nejméně 3,2 miliardy korun. Ministerstvo financí požaduje z pozice poškozeného 8,6 miliardy.

Vedle exmanažerů čelí obžalobě také bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu Robert Sýkora, který měl v gesci zpracování podkladů pro rozhodnutí vlády o prodeji akcií MUS. V případě prokázání viny za přijetí úplatku mu soud může uložit až osmileté vězení.