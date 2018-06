Soud na žádost Hradu přerušil projednávání Zemanovy údajné rakoviny

Městský soud v Brně na žádost právníků prezidenta Miloše Zemana přerušil projednávání žaloby prezidentské kanceláře na brněnského politika Svatopluka Bartíka. Civilní spor, který se týká zveřejněných spekulací o zdravotním stavu hlavy státu, byl odložen do doby, než policie vyšetří trestní oznámení pro podezření z pomluvy.

„V této věci bylo žalobcem navrženo přerušení řízení do pravomocného skončení trestního řízení. Soud tuto žádost přezkoumal a dospěl k závěru, že z důvodu procesní ekonomie bude vhodné řízení přerušit, a to do pravomocného skončení trestního řízení vedeného u Policie České republiky,“ sdělila novinářům mluvčí brněnského soudu Petra Hovorková.

Spor mezi českým prezidentem Milošem Zemanem a radním městské části Brno-střed Svatoplukem Bartíkem se rozhořel loni v listopadu poté, co druhý jmenovaný na svém facebooku uvedl, že prezident trpí rakovinou v terminálním stádiu a zbývá mu maximálně sedm měsíců života.

Ačkoli Bartík zprávu později smazal, Hrad reagoval podáním zmiňované žaloby a trestního oznámení, v němž byly zahájeny úkony trestního řízení.