Soud nepřiznal Imexu odškodné za Babišovy výroky o Vrběticích

Zbrojařská firma Imex Group nemá nárok na 15 milionů korun, které žádala po státu v souvislosti s výroky tehdejšího místopředsedy vlády Andreje Babiše (ANO) po explozích ve vrbětických muničních skladech. Žalobu firmy dnes pravomocně zamítl soud, je podle něj nedůvodná. Zbrojaři žalovali ministerstva obrany a vnitra za to, že podle nich neuhlídala důvěrné informace z vyšetřování, a Babiš je poté překroutil a zveřejnil. Imex tvrdí, že výroky zásadně poškodily pověst firmy.

Torzo zbraní z muničního areálu ve Vrběticích. Foto: ČTK

Soudkyně pražského městského soudu Irena Salaievová se ztotožnila s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2, podle kterého nedůvodnost žaloby vyplývá už z její podstaty. Firma totiž tvrdí, že jí nemajetková újma vznikla kvůli nesprávnému úřednímu postupu státu, Babišovi měl totiž informace sdělit úředník ministerstva obrany.

Dva sklady explodovaly

"Prohlášení veřejných činitelů ve sdělovacích prostředcích ani sdělení neformální informace úředníky (ministerstva) není výkonem státní moci, tudíž nelze aplikovat zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci," uvedla Salaievová.

Dva sklady ve Vrběticích na Zlínsku, které si pronajímala Imex Group, explodovaly v říjnu a prosinci 2014. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Po druhém výbuchu řekl Babiš v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce, že firma Imex je velmi kontroverzní. Mimo jiné uvedl, že obdobným problémům jako ve Vrběticích čelil podnik i v Bulharsku a že Imex také vyvážel zbraně do Konga, pro které platí zbrojní embargo.

Žaloba byla podána předčasně

Firma už tehdy reagovala tak, že Babiš lže. Nejdříve podala trestní oznámení a poté i dnes projednávanou žalobu. Stát žaluje firma proto, že se Babiš podle ní nevyjadřoval jako soukromá osoba, nýbrž jako člen vlády.

Podle březnového odůvodnění rozhodnutí soudkyně Terezy Jachury-Maříkové, která o věci rozhodovala v prvním stupni, byla žaloba podána předčasně. Rozhodnutím by totiž soud suploval orgány činné v trestním řízení, je proto potřeba vyčkat, jak policie rozhodne o podaném trestním oznámení. Soudkyně naznačila, že za podáním žaloby mohla být i snaha Imexu dostat se jejím prostřednictvím k informacím z policejních spisů.

Policie vyšetřuje exploze

To dnes zástupce firmy Lukáš Matuška odmítl. V odvolání poukázal na to, že žaloba nemohla být podána předčasně s ohledem na běžící promlčecí lhůty. Upozornil také na to, že soud se vůbec nezabýval tím, zda firmě újma vznikla. "Místopředseda vlády (Babišú) výslovně řekl, že mu informaci sdělil zaměstnanec ministerstva obrany," zdůraznil Matuška. Žádal proto, aby se případ vrátil zpět k obvodnímu soudu.

Zástupci ministerstev obrany a vnitra naopak s rozsudkem souhlasili. "Žaloba je neurčitá a nekonkrétní," řekla dnes právní zástupkyně ministerstva obrany. Policie vrbětické exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení.

Munice uskladněná v dalších skladech byla odvezena jinam. Bývalý ministr financí Babiš v televizi poukázal i na to, že vpředvečer první exploze do skladu přišel šéf Imexu Petr Bernatík. Firma to potvrdila, návštěva podle ní nebyla ničím mimořádným - majitel přijel zkontrolovat materiál, který se měl vyvážet.