Soud projedná žalobu údajného hackera Nikulina kvůli azylu

Pražský městský soud projedná příští týden žalobu Rusa Jevgenije Nikulina na české ministerstvo vnitra kvůli neudělení azylu. ČTK to zjistila z justiční databáze. Vnitro žádost zamítlo jako zjevně nedůvodnou, muž se podle úřadu pouze snaží vyhnout hrozícímu vydání k trestnímu stíhání. Mluvčí soudu Markéta Puci sdělila, že zasedání se bude konat z bezpečnostních důvodů přímo v pankrácké věznici. O Nikulinovu extradici usilují USA a Rusko.

Rusa zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače. Spojené státy muže viní z hackerských útoků mimo jiné na sociální síť LinkedIn. Rusko ho zase chce vydat kvůli dřívější internetové krádeži. Podle českých soudů je přípustná extradice do obou zemí, rozhodnutí je na ministrovi spravedlnosti.

Azylové řízení

Ministr v demisi Robert Pelikán (ANO) zveřejnil, že prezident Miloš Zeman ho "opakovaně a důrazně" žádal, aby dal přednost Rusku. Pelikán také upozornil, že před rozhodnutím musí vyčkat na další "různé procesy". Jedním z nich je právě azylové řízení.

Vnitro nechce Nikulinovu žádost o azyl komentovat. "Ministerstvo vnitra se nikdy nevyjadřuje k individuálním případům v řízení o mezinárodní ochraně, ostatně ani nemůže s ohledem na mezinárodní právo, respektive Ženevskou úmluvu," sdělila minulý měsíc Hana Malá z tiskového odboru.

Nikulin nesouhlasí se závěrem odboru



Podle informací ČTK Nikulin podal žádost o azyl počátkem loňského prosince a ministerstvo ji zamítlo 12. ledna. Podle úřadu neuvedl skutečnosti svědčící o tom, že by mohl být vystaven pronásledování nebo že mu hrozí vážná újma. Ministerstvo poukázalo také na to, že Nikulin mohl o udělení mezinárodní ochrany usilovat už dříve. Úřad tak v podání žádosti spatřuje snahu vyhnout se extradici nebo ji pozdržet.

Nikulin se závěrem odboru azylové a migrační politiky nesouhlasí, vnitro podle něj postupovalo nezákonně a zasáhlo do jeho základních práv. U soudu se správní žalobou domáhá toho, aby rozhodnutí ministerstva zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení.

Omezený počet novinářů

Rus je od svého zadržení ve vazbě na Pankráci, kde se konalo i zasedání o přípustnosti jeho vydání. Stejně bude soud postupovat i nyní. "Jednání se uskuteční 16. března. Je veřejné, ale kapacita jednací síně je omezená.

Dostane se do ní pouze omezený počet novinářů, a to po předchozí akreditaci u soudu a po přísné bezpečnostní kontrole," upozornila soudní mluvčí. Nikulin odmítá, že by byl hackerem. Původně uváděl, že nechce být vydán ani do jedné ze zemí. Proti usnesení o přípustnosti vydání do vlasti však nakonec neprotestoval.

V USA Nikulinovi hrozí vyšší trest, podle jeho právníka po sečtení sazeb za jednotlivé skutky až 54 let. Justice se však přiklonila k tvrzení americké strany, že pravděpodobná sazba je maximálně 12 až 14 let odnětí svobody.