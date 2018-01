Soud propustil Dbalého z psychiatrie, znalci dokončili pozorování

Americké velvyslanectví v Izraeli by se z Tel Avivu do Jeruzaléma mělo přesunout do konce příštího roku, uvedl v pondělí v projevu k izraelskému parlamentu viceprezident Spojených států Mike Pence. Pokud by k tomu došlo, přesun by se uskutečnil dříve, než se původně předpokládalo.