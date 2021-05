Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil regulaci provozu restaurací, heren a kasin v aktuálním opatření ministerstva zdravotnictví. Rozhodnutí ale nebude mít bezprostřední dopad. Zásah soudu totiž vstoupí v platnost dnem právní moci rozsudku, tedy po vypracování odůvodnění a po doručení. Sporné opatření se týkalo provozu v aktuálním týdnu, pro příští týden je už připravené nové opatření, v základních bodech totožné - vnitřní prostory restaurací mají zůstat zavřené, stejně jako herny a kasina.

Lidé v baru - ilustrační foto | Foto: ČTK

Opatření nemělo dostatečnou oporu v zákonech. Podle soudce Tomáše Langáška by ministerstvo zdravotnictví mělo reagovat na argumenty soudu a budoucí opatření upravit. Dosud se prý z rozhodování NSS o opatřeních přijímaných podle pandemického zákona příliš nepoučilo. Exekutiva by podle něj měla zvážit změnu pandemického zákona, aby umožňoval právně čistým způsobem regulovat, co je třeba.