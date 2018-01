Soud s Bartošem protahuje čtení listin. Sám si ho vyžádal

Předčítáním celých vydání listu Národní demokracie (ND) vydávaného stejnojmennou stranou dnes pokračovalo hlavní líčení v případu předsedy ND Adama B. Bartoše. Ten je obžalován mimo jiné z popírání a schvalování genocidy. Původně se předpokládalo, že by mohly začít závěrečné řeči a rozsudek. Soudkyně Pavla Hájková však v polední přestávce konstatovala, že kvůli čtení velkého štosu listin ještě bude muset hlavní líčení odročit. Bartošovi hrozí až tři roky vězení.

Adam B. Bartoš. Foto: ČTK/ Luboš Pavlíček

Čtení kompletních vydání listu si vyžádala Bartošova obhajoba. Při dopolední části jednání soudkyni zabralo čtení jednoho vydání zhruba 50 minut. List se věnuje zejména vlastenecké tematice, brojí také proti NATO, EU či USA. Hájková při přestávce řekla, že dnes všechny požadované dokumenty číst nezvládne a odevzdaně ukázala na stůl, kde měla ještě štos novin. Jejich předčítání tak nejspíš zabere několik dalších hodin. ČTĚTE TAKÉ: Bartošovy projevy připomínají 30. léta v Německu, uvedl znalec Podle obžaloby Bartoš vydával protižidovské knihy a ve svých projevech, článcích nebo komentářích na internetu přisuzoval Židům pouze negativní vlastnosti. Předkládal prý překroucená, selektivně vybraná a neprokázaná tvrzení, kterými se snažil upevnit předsudky o škodlivosti židovského národa, imigrantů a muslimů. Bartoš vinu popírá, hájí se tím, že má právo na "svobodný projev". Justice už Bartoše potrestala roční podmínkou za protižidovský text, který zanechal u pomníčku zavražděné Anežky Hrůzové v Polné na Jihlavsku. Z vraždy Hrůzové byl obviněn a poté za ni odsouzen Žid Leopold Hilsner. Případ vyvolal vlnu antisemitismu, známou jako hilsneriáda, proti níž bojoval například Tomáš Garrigue Masaryk.

Autor: ČTK