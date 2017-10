Soud se vrací ke kauze exnáměstka Šišky a OKsystemu

Pražský městský soud dnes začne potřetí projednávat obžalobu na bývalého prvního náměstka ministerstva práce Vladimíra Šišku a někdejšího ředitele ministerského odboru informatiky Milana Hojera. Podle zrušených rozsudků muži zneužili pravomoc a vydírali firmu OKsystem. Soud se bude muset znovu zabývat mimo jiné škodou, kterou údajně způsobili, a její výší.

Případ se týká softwarové společnosti, která pro ministerstvo dlouhodobě zajišťovala čtyři informační systémy. Úřad se ale v roce 2011 domluvil bez výběrového řízení s jiným dodavatelem, společností Fujitsu Technology Solutions.

OKsystem v tom viděla rozpor se zákonem, a proto se obrátila na antimonopolní úřad. Šiška a Hojer po jednateli firmy údajně žádali stažení stížnosti, za což OKsystemu slibovali zakázku za nejméně 100 milionů korun. V opačném případě by prý firma zakázku nedostala.

Oba muži vinu odmítají. Názor odvolacího soudu je takový, že k vydírání mohlo dojít, ale že společenská škodlivost činu byla nižší, než naznačoval zrušený rozsudek a jím uložené tresty - pro Šišku sedm a pro Hojera šest let vězení.

Vyjasnění toho, zda Šiška s Hojerem reálně způsobili OKsystemu nějakou škodu, může být pro výši trestů klíčové. Kvůli "škodě velkého rozsahu" ohrožuje oba muže trestní sazba od pěti do 12 let vězení. Pokud by se však městskému soudu existenci škody a její výši nepodařilo prokázat, hrozilo by obžalovaným maximálně pět let za vydírání, případně za zneužití pravomoci nanejvýš čtyři roky.