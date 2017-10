Soud Šišky s Hojerem: OKsystemu nezpůsobili škodu, tvrdí znalec

Zpracovatel nového znaleckého posudku v trestní kauze exnáměstka ministerstva práce Vladimíra Šišky dnes u soudu popřel, že by Šiška a spoluobžalovaný Milan Hojer způsobili jakoukoliv škodu firmě OKsystem. Právě určení škody a její výše je klíčové pro výši případných trestů.

Samotné hlavní líčení dnes začít nemohlo, protože někdejší šéf ministerského odboru informatiky Hojer k soudu bez omluvy nedorazil.

Pražský městský soud se musí případem zabývat už potřetí. Napoprvé uložil Šiškovi a Hojerovi za zneužití pravomoci a vydírání šest a pět let vězení, napodruhé jim tresty o rok zvýšil. Rozsudek pokaždé zrušil odvolací senát - naposledy loni v lednu, kdy městskému soudu uložil, aby se zabýval škodou a její výší a aby dovyslechl konkrétní svědky.

Podle Davida Mašína, který zpracoval posudek za firmu Grant Thornton, neexistují důkazy o tom, že by firmě OKsystem vznikla škoda v souvislosti s projektem převodu databáze státní sociální podpory do cloudu."Předložené podklady nedokládají, že OKsystem práci na projektu skutečně započala," podotkl. Původní posudek k výši škody podle Mašína nezodpověděl, jaké náklady firma OKsystem na převod databáze vynaložila, a jeho závěry jsou nepřezkoumatelné.

Softwarová společnost OKsystem pro ministerstvo dlouhodobě zajišťovala čtyři informační systémy. Úřad se ale v roce 2011 domluvil bez výběrového řízení s jiným dodavatelem, společností Fujitsu Technology Solutions. OKsystem v tom viděla rozpor se zákonem, a proto se obrátila na antimonopolní úřad. Šiška a Hojer po jednateli firmy údajně žádali stažení stížnosti, za což prý OKsystemu slibovali zakázku na převod do cloudu za nejméně 100 milionů korun.

"Jestli tomu správně rozumím, znalecký ústav potvrdil, že škoda nevznikla. Kromě toho zjistil, že jestliže OKsystem předkládala soudu, že jí vznikla škoda, pak předkládala nepravdivé údaje. Z mého pohledu od začátku jednání lhala," reagoval na dnešní vystoupení znalce Šiška.

Názor odvolacího pražského vrchního soudu je takový, že firma mohla být vydírána, ale že společenská škodlivost činu byla nižší, než naznačoval zrušený rozsudek a jím uložené tresty.

Kvůli údajně způsobené "škodě velkého rozsahu" ohrožuje Šišku i Hojera trestní sazba od pěti do 12 let vězení. Pokud se však u městského soudu nepodaří vznik škody a její výši prokázat, bude mužům hrozit maximálně pět let za vydírání, případně za zneužití pravomoci nanejvýš čtyři roky.

Kvůli Šiškovu stíhání rezignoval v říjnu 2012 jeho nadřízený, ministr Jaromír Drábek (TOP 09). V kauze OKsystemu má exministr postavení svědka. U soudu v minulosti odmítl tvrzení jednatele firmy, podle nějž ministerstvo zbytečně vynaložilo 1,5 miliardy kvůli smlouvě s Fujitsu Technology, jejíž systémy po rozhodnutí antimonopolního úřadu stejně nemůže využívat. Trval na tom, že reformou sociálních dávek ušetřil státu deset miliard korun.

Šiška čelí obvinění v několika dalších věcech spojených s jeho působením na ministerstvu. Za zmanipulování IT zakázek na provoz systému výplaty sociálních dávek už byl pravomocně odsouzen ke čtyřletému vězení. Do věznice prozatím nastoupit nemusel. Pražský městský soud ho před měsícem opětovně osvobodil v kauze miliardové zakázky pro IBM.