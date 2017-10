Soud poslal Dalíkovi výzvu k nástupu do vězení, má si odsedět pět let

Městský soud v Praze zaslal v pátek lobbistovi Marku Dalíkovi výzvu k nástupu pětiletého trestu. ČTK to řekla mluvčí soudu Markéta Puci. Kdy musí Dalík nastoupit do vězení, sdělí mluvčí až poté, co si lobbista zásilku vyzvedne. Lobbista byl v červenci odsouzen za podvod při jednáních o nákupu obrněných aut Pandur pro českou armádu.

Musí také zaplatit peněžitý trest čtyři miliony korun, jinak by se mu pobyt ve vězení o dva roky prodloužil. Proti rozhodnutí sice lze podat stížnost k Nejvyššímu soudu, ta ale nemůže odložit nástup do výkonu trestu. Dalík, který patřil mezi nejbližší spolupracovníky expremiéra Mirka Topolánka (ODS), si podle trestního spisu řekl v listopadu 2007 na neformální schůzce v pražské restauraci o peníze za to, že Česko bude pokračovat v nákupu pandurů.

Po zástupci firmy Steyr, která obrněné vozy dodávala, podle obžaloby požadoval půl miliardy korun. Podle soudu předstíral, že má vliv na zakázku a také blízký vztah k představitelům české vlády, takže může ovlivnit jejich rozhodování.

Vrchní soud v Praze poslal Dalíka do vězení za to, že podváděl, když se ze zbrojařů pokusil vylákat peníze a uvedl je v omyl tím, že předstíral svůj vliv na členy vlády. Změnil tak původní právní kvalifikaci, podle které byl potrestán za to, že na schůzku šel pro úplatek určený pro někoho z vlády. Soud to označil za hypotézu, kterou nepodporují žádné důkazy.

Dalíkovi v červenci nepomohla ani změna výpovědi, v které poprvé připustil, že se na inkriminované schůzce se zbrojaři o penězích jednalo. Podle Dalíka částku zmínil slovenský lobbista Miroslav Výboh, jehož firma měla v kontraktu nahradit společnost zbrojaře Pavla Musely. Dalík si pak sliboval provize z toho, že bude v novém kontraktu pro Výboha zajišťovat PR služby.

Vrchní soud se v červenci případem zabýval podruhé. Původně uložil Dalíkovi čtyři roky vězení. Nejvyšší soud ale lobbistu po sedmi měsících z vězení propustil a nařídil, aby se podřízený soud znovu zabýval právním hodnocením případu.