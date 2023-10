Pavel poprvé neuspěl s kandidátem do Ústavního soudu. Senát neschválil Simona

ČTK

Senát neschválil nominaci Pavla Simona do Ústavního soudu. Ve středeční tajné volbě pro něj hlasovalo 23 zákonodárců ze 73 přítomných. Simon, který působí jako soudce Nejvyššího soudu, se tak stal prvním adeptem prezidenta Petra Pavla do Ústavního soudu, který v horní parlamentní komoře neuspěl. Prezident po hlasování uvedl, že bude nadále na uvolněná místa v Ústavním soudu hledat nejvhodnější kandidáty. Ještě letos by měl nominovat dva.

Soudce a předseda senátu Nejvyššího soudu se specializací na odpovědnost státu za škodu a nemajetkovou újmu Pavel Simon (uprostřed). | Foto: ČTK