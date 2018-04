Soudkyně přišla o talár. Měnila rozsudky nebo zbytečně prodlužovala řízení

Dlouholetá kariéra blanenské soudkyně Dany Sedlákové je zřejmě u konce. Nedobrovolně. Ve středu ji totiž v Brně Nejvyšší správní soud zbavil funkce.

Blanenská soudkyně Dana Sedláková u Nejvyššího správního souduFoto: Deník / Halalová Jolana

Za vážná pochybení v několika případech civilních kauz. „Soudkyně provedla něco, co soudce nikdy v životě provést nesmí. Rozsudky, které vynesla, v písemném vyhotovení zrušila," řekl předseda senátu Karel Šimka.

Soud připustil, že Sedláková neměla v úmyslu poškodit někoho z účastníků. „Myslela si, že je to tak lepší. Ceníme to, pokud soudce rozhoduje rozumně. Ale ve chvíli, kdy poruší základní pravidla a dělá to opakovaně, není možné ponechat dotyčného soudce ve funkci,“ dodal Šimka.

O kauze

Únor 2018: ministr dočasně zprostil funkce soudkyni Sedlákovou.

Důvody: průtahy soudních řízení, chyby v rozhodovací činnosti.

7. 3. 2018: kárné řízení u Nejvyššího správního soudu v Brně

11. 4. 2018: soud rozdělil body obžaloby na dvě části. Projednával napřed prvních šest bodů.

Kárnou žalobu na Sedlákovou podala předsedkyně Okresního soudu v Blansku Michaela Zummerová „Obviněná protahovala řízení, opakovaně nerozhodovala správně. Například bezdůvodně odročila jednání dvacetiletého sporu na neurčito,“ uvedla Zummerová.



Aby se jednání dále neprotahovalo, rozhodli se soudci skutky Sedlákové posuzovat ve dvou částech. Ve středu projednávali prvních šest bodů obžaloby, které popisují ty nejvážnější skutky. Po rozhodnutí o těchto bodech bude jednání pokračovat v odročeném termínu.

Soudkyně se proti tomuto ohradila. „Kárný návrh je jeden celek, o tom nemůžete rozhodnout,“ bránila se Sedláková. Začala překřikovat předsedu senátu. Ten stále jen opakoval, aby byla obžalovaná zticha, jinak na ni zavolá justiční stráž a soud bude rozhodovat bez ní.

Ze všech obvinění přiznala Sedláková jen jednu chybu. „Soudím nepřetržitě od ledna 1990. Všem, které jsem soudila, se můžu podívat do očí, vždycky jsem jednala ve prospěch účastníků,“ řekla při prvním stání. Proti rozsudku se na místě neodvolala. Podle svých slov ale zvažuje podání ústavní stížnosti.

Špatné zkušenosti s blanenskou soudkyní má například Hana Medunová z Blanska. „Mám s ní zkušenost od roku 1992, kdy dokázala řešit dědictví rovných deset let,“ okomentovala žena kauzu na sociální síti.



Kvůli průtahům soudních řízení a špatným rozhodnutím čelila Sedláková kárné žalobě už v roce 2007. Podle žaloby tehdy zavinila průtahy v řádu týdnů až dvou měsíců ve více než padesáti občanskoprávních případech. Vrchní soud v Olomouci tenkrát rozhodl o snížení platu soudkyně na čtvrt roku.