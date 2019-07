Soudní sci-fi: robot předčítá rozsudek

Nervy napnuté jako struny mají muži, kteří figurují v případu rozsáhlých úvěrových podvodů, na jejichž počátku byly krádeže identity či vytváření falešných identit. V pondělí se u Krajského soudu v Ostravě dozvěděli, že byli uznáni vinnými, netuší však, jaké tresty dostali. V nejistotě zřejmě zůstanou až do druhé poloviny týdne. A to kvůli rozsáhlosti rozsudku, jehož vyhlašování je plánováno až do čtvrtka.

Krajský soud v Ostravě. Ilustrační foto. | Foto: archiv

Případ je výjimečný i tím, že krajský soud použil novinku podobě robotického čtecího zařízení. Soudkyně nejprve vestoje přečetla osobní údaje týkající se osmi obžalovaných z Ostravska, poté prohlásila: „Jsou vinni.“ Následně si všichni mohli sednout a technické zařízení začalo předčítat jednotlivé stránky rozsudku, v němž jsou detailně popsány všechny zločiny. DLOUHÉ HODINY Číst se bude ještě dlouhé hodiny, a to minimálně celé úterý. Teprve pak, pravděpodobně ve středu nebo ve čtvrtek, si slovo vezme zpátky předsedkyně senátu, která obžalovaným oznámí, jaké tresty jim byly uloženy, a rozsudek zdůvodní. Vyhlašování rozsudku je plánováno až do čtvrtku. Podvodů bylo téměř dvě stě. „Jednalo se o poměrně sofistikovanou trestnou činnost,“ řekl státní žalobce Marián Mácha s tím, že skupina měla jasně stanovené úkoly. Někteří členové, kteří měli jen dílčí úkoly, se vzájemně ani neznali. IDENTITA Podvodníci si nejprve vybrali reálného člověka, kterému ukradli identitu. Oběťmi byli náhodně zvolení lidé i jejich známí. Informace o nich získávali z veřejných internetových zdrojů. „Získali skutečnou identitu člověka,“ řekl Mácha. Na základě reálných údajů o dotyčném vyrobili falešný občanský průkaz, zdravotní kartu, případně i řidičský průkaz. Následně padělali potvrzení o příjmu a bankovní výpisy. Na jméno oběti založili účet u banky a emailovou schránku. U každého podvodu použili novou SIM kartu. Předem si také zjistili, jaké částky si mohou půjčit, aby se vyhnuli detailní prověrce finančních společností. V další fázi již začali vytvářet identity neexistujících lidí. PĚŠÁCI Schválenou půjčku došlou na založený účet pak „pěšáci“ s falešnými doklady vybrali a předali organizátorům. Na jednoho člověka, který o krádeži své identity neměl potuchy, si vzali hned několik půjček. Někteří z obžalovaných byli za podvody a padělání dokladů již dříve odsouzeni a s tímto typem zločinů tak měli bohaté zkušenosti. I proto používali téměř konspirační metody práce. Policisté je přesto odhalili. Škodu obžaloba vyčíslila na přibližně osm milionů korun. Jednotlivým aktérům hrozí pět až deset let vězení. Do podvodů byli zřejmě zapojeni i další lidé, které se však nepodařilo vypátrat. "Penalty jsme cvičili, je to ztráta," litoval záložník Baníku Jánoš Přečíst článek ›

Autor: Jaroslav Perdoch