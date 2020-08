Jedna věta z manuálu, jenž začátkem týdne obdržely všechny školy, nadzvedla všechny učitele a dobrovolníky, kteří se zabývají organizováním žákovských vědomostních soutěží, olympiád nebo středoškolské odborné činnosti (SOČ). Zní takto: „Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.“ Dlouholetý organizátor SOČ Petr Mazouch z Vysoké školy ekonomické v Praze měl koncem minulého školního roku radost, že se i v obtížných podmínkách nouzového stavu a pandemie podařilo soutěž nakonec zachránit.

Studenti, studium - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Po přečtení manuálu jeho optimismus vyprchal: „Nyní už nejde jen o nějakou SOČ, ale o systematickou likvidaci desítky let budovaného systému péče o talentovanou mládež. Bohužel to může mít nedozírné následky, protože z různých olympiád a jiných soutěží se rekrutovali nejen následní reprezentanti pro mezinárodní soutěže, ale také to byla výborná a léty prověřená cesta pro výchovu mladých vědců. Přes program Excelence se navíc dostaly peníze za umístění žáků přímo do škol, které tak měly nejen motivaci podporovat učitele a studenty, aby se zapojovali do soutěží, ale i finanční přilepšení.“