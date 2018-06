Zeman jako spalovač trenek pobavil i šokoval. Internet zaplavily parodie

Tiskový brífink bez otázek Hrad oznámil ve středu. Téma setkání prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček úkladně tajil, což vyvolalo spekulace médií a veřejnosti. Zeman proto novinářům řekl, že marně testoval jejich inteligenci. "Je mně líto, že z vás dělám blbečky, opravdu si to nezasloužíte," řekl desítkám přítomných žurnalistů. Demostrativně poté za účasti hasičů spálil v připraveném ohništi červené trenýrky.

Ve hře byla také spekulace, že Zeman adoptuje Ovčáčka. Pokud sedí na Pražském hradě Miloš Zeman, je možné opravdu vše…

Ostudy na Pražském hradě si všímají i světová média. BBC a agentura AFP píší o "bizarní události".

Je škoda času se zabývat debilitou s trenýrkami. To hlavní, co se dnes stalo je, že Zeman ovlivňoval dostavbu jaderné elektrárny v hodnotě 120 miliard korun. Kde je v ústavě článek, že je to jeho kompetence? V čí prospěch to dělal? To je událost dne. Trenýrky jsou kouřová clona.