Jak jste se dostal k osudům Španělů zavražděných v českém Hradištku, tedy dva tisíce kilometrů od domova?

Bylo to po přečtení historického románu El impostor (Podvodník) od spisovatele Javiera Cercase, kde si hlavní hrdina přivlastnil číslo skutečného deportovaného vězně jménem Enric Moner a více než patnáct let se za něj vydával. Když se na jeho lež přišlo, vyvolalo to velkou kontroverzi v tisku i ve společnosti. Ale to mě tolik nezajímalo. Chtěl jsem vědět, kde se nachází skutečný deportační tábor a začal jsem pátrat. Podařilo se mi najít Monerovu rodinu a v dokumentech, které si vedla, se objevila další jména jeho kamarádů. Postupně jsem vytvořil seznam Španělů, kteří byli deportováni do koncentračního tábora K13 Hradischko (německé označení tábora v Hradištku, pozn. red.).

Do Hradištka mělo být deportováno čtyřicet Španělů. Přežili někteří konec války? Pokud ano, kam se po válce poděli?

Přeživší Španěly osvobodili čeští občané 8. května ve Velečíně v okrese Plzeň-sever. Konvoj více než 77 vagonů vezl asi čtyři tisíce deportovaných do tábora v Mauthausenu, kde měli být všichni vyhlazeni. Byly mezi nimi i ženy z koncentračního tábora v Ravensbrücku. Většina z nich byla velmi nemocná a byla odvezena do nemocnic. Španělé se kvůli Francově diktatuře nemohli vrátit do svých domovů ve Španělsku. Byli proto bez dokladů a bez státní příslušnosti. Máme důkazy, že v Praze se v té době nacházelo asi dva tisíce Španělů, kteří nemohli být repatriováni. Mnohým se nakonec podařilo dostat do Francie, protože odtud byli původně deportováni. Ve Francii se usadili a znovu vybudovali svůj život. Několik jich zůstalo v bývalém Československu.

Německá propagační fotografie z nástupu českých vězňů v pracovním táboře v Hradištku, kam byli odesílání ti, kteří se vyhýbali totálnímu nasazení. Lágr se později stal pobočkou koncentračního tábora Flossenbürg.Zdroj: Se svolením OÚ Hradištko

Kdo byli lidé, kteří byli do Hradištka deportováni? Kým byli před zahájením občanské války a kolik jim bylo let?

Většina Španělů byli mladí muži, kteří bojovali ve španělské válce v letech 1936 až 1939. Při ústupu přešli do Francie a později se zapojili do francouzského odboje. Gestapo je zatklo za protinacistickou činnost. Byli deportováni jako „španělští rudí“. Prošli tábory Compiegne, Buchenwald, Flossenbürg a skončili v táboře Hradischko.