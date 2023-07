Twitter griluje španělskou ministryni pro ekologii. S tryskáčem jí ale křivdí

Českým i světovým twitterem se tento týden ve velkém počtu rozšířily záběry španělské ministryně pro ekologickou transformaci Teresy Riberaové Rodriguezové, jak 10. července šlape na kole na neformální jednání ministrů pro životní prostředí ve španělském městě Valladolid, přičemž ji zepředu i zezadu provázejí velké vozy ochranky. Záběry byly brány jako důkaz jejího pokrytectví, kritika jí ale zčásti křivdila.