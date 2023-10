Dezinformátor a lhář Aleš Svoboda zveřejnil na jednom ze svých facebookových profilů další výmysl: Ukrajina prý požadovala, aby byl stadion fotbalového klubu AC Sparta Praha na pražské Letné nasvícen při zápasu mezi jejím národním mužstvem a Severní Makedonií modrožlutě, a ukrajinský ambasador prý chce od Sparty omluvu za to, že se tak nestalo. Svoboda si to ale opět zcela vylhal, k dané situaci dojít ani nemohlo.

Stadion fotbalového klubu AC Sparta Praha na Letné. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Rozšíření nové lži napomohla zpráva z Británie, která měla reálný základ: britský deník Daily Mail přinesl v pátek 13. října 2023 informaci o tom, že anglická Fotbalová asociace čelí rozsáhlé veřejné kritice kvůli tomu, že odmítla před pátečním zápasem mezi Anglií a Austrálií nasvítit stadion ve Wembley barvami izraelské vlajky. To byla skutečně pravda. Všechno další, co kolem této zprávy zkonstruoval Aleš Svoboda, však už byly jen jeho výmysly.

Reálná událost v Británii

Co se tedy reálně stalo? Anglická Fotbalová asociace skutečně odmítla při pátečním zápasu nasvítit britský stadion modrobílou barvou a také na něm zakázala během zápasu přítomnost jakýchkoli jiných národních vlajek než vlajek zemí, jejichž kluby soupeřily na hřišti, tedy Anglie a Austrálie. Současně oznámila, že plánuje pouze minutu ticha před výkopem za oběti současného konfliktu mazi paletsinským Hamásem a Izraelem a že hráči budou mít na znamení smutku černé pásky na rukávech.

Toto její rozhodnutí se pak skutečně ihned setkalo s rozsáhlým veřejným odsouzením. Daily Mail citoval v této souvislosti například vyjádření skupiny židovských podporovatelů z řad fanoušků fotbalového klubu Chelsea (Chelsea Jewish Supporters' Group), jež označila reakci Fotbalové asociace za „bezpáteřní“ a uvedla, že právě kvůli takovým reakcím je potřeba, aby se lidé vyslovovali proti terorismu nahlas.

Rozhodnutí asociace kritizovali i někteří britští politici: například poslanec Neil O'Brien ho označil za ubohost a lord Ian Austin za naprostou ostudu. Myšlenku nasvítit stadion v izraelských barvách podpořili veřejně jak vládní, tak opoziční politici, konkrétně britský ministr zdravotnictví Steve Barclay a lídr opoziční labouristické strany Keir Starmer.

V Česku informoval o vzniklé situaci v Británii web Na startu, jenž zmínil s odkazem na další článek z Daily Mail reakci šéfa Izraelské fotbalové asociace Mošeho Zuarese. Ten postoj anglické asociace kritizoval a žádal vysvětlení. „V dějinách jsou okamžiky, kdy je pravda jediná, ostrá a jasná. Taková je i současnost. Ti, kdo se bojí rozsvítit stadion na památku zavražděných a v zájmu historické pravdy, z důvodů, které nelze vůbec pochopit, a možná je lepší se o pochopení ani nepokoušet, se nacházejí v ještě temnější době, než v jaké se právě teď nachází naše země,“ napsal Zuares.

Svobodův výmysl o Česku

Shodou okolností se jen den po fotbalovém zápasu v Británii hrálo mezinárodní fotbalové utkání i v Česku. Šlo o kvalifikační utkání o postup na Mistrovství Evropy mezi Ukrajinou a Severní Makedonií, které se uskutečnilo v sobotu 14. října 2023 na stadionu fotbalového klubu AC Sparta Praha v Praze na Letné. Ukrajinci zvítězili 2:0, zápas sledovalo asi 14 tisíc diváků. To jsou fakta, na něž Svoboda následně navršil své lži.

„Co se to proboha děje? Izrael požadoval aby se bylo Wembley (největší fotbalový stadion v Anglii) osvícen při zápase Anglie - Austrálie Izraelskou vlajkou. Anglický fotbalový svaz odmítl a Izrael reagoval okamžitě. Na kobereček s Anglickým velvyslancem. Ukrajina pro změnu požadovala aby byl stadion na pražské Letné při zápase mezi Ukrajinou a Severní Makedonií taktéž osvícen modrožlutou barvou. Už jen fakt že Sparta propůjčila zdarma svůj stadion Ukrajincům (14 tisíc Ukrajinců v hledišti a 90% muži…) jim nestačil. Požadovali osvícený stadion modro-žlutě. Sparta jim dala k dispozici celý stadion zdarma, ale to nestačilo. Ukrajinský ambasador požaduje od vedení Sparty Praha omluvu za to že nebyla celá Letná osvícena modro-žlutě,“ uvedl 14. října krátce po sedmé večer Svoboda na jednom ze svých facebookových profilů, kde se označuje jako Alda Svoboda (jeho příspěvek jazykově neupravujeme, pozn. red.).

Svobodův příspěvek začaly následně sdílet desítky dalších uživatelů Facebooku. Je ale kompletně vylhaný. Ukrajina žádné nasvícení stadionu na Letné nepožadovala – a zmíněná fotbalová aréna se takto nasvítit ani nedá.

„Náš stadion neumožňuje vnější nasvícení, ani modrožluté, ani rudé, tuhle technologii zkrátka nemáme. Víme, že jí disponuje například Allianz Aréna v Mnichově; když hraje Bayern, může být jejich stadion nasvícen v národních barvách, ale my tuhle možnost nemáme. Vnitřní osvětlení se zase řídí velmi přísnými směrnicemi UEFA (Unie evropských fotbalových asociací, pozn. red.), které jsou jednotné pro všechny velké mezinárodní fotbalové stadiony,“ uvedl pro Deník mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Také Svobodovo tvrzení o údajném požadavku na omluvu, který prý měl vznést ukrajinský ambasador, je podle Kasíka nepravdivé. „Zástupce ukrajinské fotbalové asociace nám poděkoval, a to je celé," prohlásil mluvčí Sparty.

Jeho slova potvrzuje i vyjádření trenéra ukrajinského národního týmu Serhije Rebrova, jenž nešetřil projevy vděčnosti. „Děkuji Praze i České republice, že jsme tu mohli zápas odehrát a že se tu můžeme připravovat. Moc si toho ceníme. Podpora fanoušků byla fantastická, tak jako při každém našem zápase," citovala jeho pozápasová slova Česká televize.

Svoboda patří mezi dezinformátory, kteří na svých profilech zveřejňují vylhané „zprávy“ a vylhané „citace“ prakticky neustále, přičemž nemalou část jeho agendy tvoří právě soustavné vytváření nenávisti vůči Ukrajincům.

V březnu loňského roku umístil na jeden ze svých profilů například vylhaný zážitek s ukrajinskými uprchlicemi utrácejícími údajně tisíce ve fitness centru, který si kompletně vymyslel a doprovodil ho ukradenou propagační fotografií fitness centra v Praze 9. Letos v březnu zase lživě tvrdil, že na Slovensku vzrostl po migraci lidí z Ukrajiny dvacetinásobně počet lidí s TBC a šestinásobně počet lidí s HIV.

Deník v minulosti dále vyvracel například Svobodovy lži o hodnocení českého předsednictví EU, o Oblastní nemocnici Příbram nebo o údajném zrušení státního svátku 8. května. Z dalších lží ho usvědčil internetový projekt Demagog.cz, zapojený do sítě nezávislých factcheckových partnerů, ověřujících pro Facebook pravdivost vybraného obsahu, který přistihl Svobodu při lhaní třeba v případech údajných výroků ministra vnitra Víta Rakušana nebo českého prezidenta Petra Pavla.