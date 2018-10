Špatná zpráva, řekl Babiš k úmyslu USA odstoupit od smlouvy s Ruskem

Český premiér Andrej Babiš (ANO) není nadšený z úmyslu Spojených států odstoupit od rusko-americké odzbrojovací smlouvy INF. Po dnešním jednání s americkým ministrem obrany Jamesem Mattisem v Praze vyjádřil přání, aby se vztahy USA a Ruska zlepšovaly a nepřišlo naopak vyostřování vztahů.

Babiš řekl, že se jedná stále o novou záležitost. "Je to určitě špatná zpráva. Pokud tomu tak je, tak nás to samozřejmě mrzí," uvedl. Realita je však taková, že se svět vrací do časů jako za studené války, konstatoval Babiš. Český předseda vlády doufá, že se vztahy zlepší a jejich zostřování nebude pokračovat.

Česko podle Babiš je sice malá země, ale to neznamená, že nemá vlastní názory. "Mě samozřejmě mrzí, že vztahy mezi mocnostmi se mění," uvedl. "Pro ČR je důležité, aby se ve světě spíš hledaly důvody ke spolupráci, než ke konfliktům," dodal.

Zprávu o záměru amerického prezidenta Donalda Trumpa odstoupit od smlouvy z roku 1987 předal v Moskvě bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton. Podle USA Rusko smlouvu porušuje. Prezident Vladimir Putin ale prohlásil, že Američané o tom nepředložili žádné důkazy, a pohrozil jadernou odvetou Evropě, když bude souhlasit s rozmístěním nových amerických raket.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes řekl, že než USA Rusku oznámily záměr odstoupit od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu, předložily Moskvě seznam svých výhrad a Rusko připravuje odpověď.