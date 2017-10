SPD chce vést sněmovní bezpečnostní výbor, uvedl Okamura

V debatě o vedení Sněmovny SPD žádá o křeslo v čele bezpečnostního výboru. Novinářům to řekl předseda hnutí Tomio Okamura při příchodu na jednání se zástupci hnutí ANO, které o víkendu ve sněmovních volbách drtivě zvítězilo.

Představitelé SPD a zástupci hnutí ANO jednali 23. října v Praze o možné povolební spolupráci. Na snímku šéf SPD Tomio Okamura (vpravo) a místopředseda hnutí Radim Fiala přicházejí na schůzku do Poslanecké sněmovny.Foto: ČTK/ Michal Kamaryt

Jméno kandidáta do čela výboru neprozradil. SPD chce usilovat i o vedení zahraničního a hospodářského výboru.

Okamura zopakoval, že vzhledem k výsledkům voleb SPD respektuje právo hnutí ANO na předsedu Sněmovny. SPD žádá křeslo místopředsedy, navrhla na něj Okamuru. SPD je prvním subjektem, se kterým ANO zahájilo druhé kolo povolebních jednání. Mluvit dnes chce o programových prioritách, SPD hovoří o reformě systému sociálních dávek či o zrušení Senátu.

Hnutí ANO zatím koaliční spolupráci s SPD vylučuje. Okamura řekl, že by ale byl rád ve vládě, protože by to usnadnilo prosazení programu.

Okamura dnes na dotaz novinářů uvedl, že s prezidentským kandidátem hnutí počká do konce lhůty pro podání kandidatury, která je 7. listopadu.

Podporu dá SPD jen prezidentskému kandidátovi, který bude naplňovat její program. Pokud nikdo takový nebude, zváží vlastního kandidáta. Okamura přitom nechtěl potvrdit ani vyloučit, že by kandidátem mohl být on sám. Se současným prezidentem Milošem Zemanem vidí ale hodně programových shod, chce o tom mluvit i na setkání s hlavou státu 6. listopadu v Lánech.