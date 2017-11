SPD chce za předsedu Sněmovny Vondráčka z ANO. Samo chce vést hospodářský výbor

Hnutí Svoboda a přímá demokracie i po dnešní schůzce s představiteli ODS podporuje do čela Sněmovny zástupce ANO jako nejsilnější strany. Oznámil to dnes předseda uskupení Tomio Okamura. Upozornil zároveň na to, že v případě nestandardních kroků nebo průtazích vedoucích k dlouhodobému fungování vlády bez důvěry by bylo možné předsedu komory převolit.

Tomio Okamura (uprostřed) slaví úspěch SPD ve volbách.Foto: ČTK/Vít Šimánek

Občanští demokraté chtějí do čela Sněmovny prosadit svého předsedu Petra Fialu. Zdůvodňují to mimo jiné tím, že v rukou šéfa dolní komory je výběr politika, který by sestavoval při případném třetím pokusu vládu. "My jsme zopakovali stanovisko, že podporujeme zastoupení na základě výsledku voleb, měli bychom ctít, aby vítězná strana měla předsedu Sněmovny," řekl Okamura. ODS podle šéfa SPD argumentovala rizikem, že kandidát ANO na předsedu komory Radek Vondráček by i případný třetí pokus mohl přidělit zástupci svého hnutí. "Kdyby měla delší dobu vládnout vláda bez důvěry a docházelo k nějakým nestandardním krokům na hranici ústavnosti, je možné aby byl předseda převolen," uvedl Okamura. ODS se k eventuální nové volbě stavěla podle něj skepticky, protože nyní nechce ustupovat ze své pozice. ČTĚTE TAKÉ: Své straně navzdory: poslanec SPD Volný pronajímá domy Romům, platí mu z dávek SPD má v plánu sledovat, jaký bude při sestavování kabinetu vývoj. "Zdali v rámci případného druhého pokusu nedochází k nějakým nepřiměřeným lhůtám. Nebylo by ideální, aby tu byla vláda, která nedostala ani třetinu hlasů občanů a měla pravomoci měnit vedení policie, státního zastupitelství," konstatoval Okamura. Předseda ANO Andrej Babiš, jehož hnutí dostalo ve volbách 29,64 procenta hlasů, chystá menšinovou vládu. Podporu jiných stran chce získat tím, že bude částečně plnit jejich program. ČTĚTE TAKÉ: Babiš sehnal ministra průmyslu. Jeho jméno zatím tají Během schůzky SPD a ODS se podle Okamury hovořilo takové o sněmovních výborech. Jeho hnutí chce vést bezpečnostní výbor, naopak ustupuje z požadavku na šéfa zahraničního. "Tam jsme museli udělat kompromis, bylo nám řečeno, že bychom ho asi nedostali, zřejmě vzhledem k našemu euroskeptickému pohledu," řekl Okamura. Proslýchá se podle něj, že by zahraniční výbor měl vést aktuální šéf diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD). SPD tak bude usilovat o vedení hospodářského výboru, dodal Okamura. ČTĚTE TAKÉ: ODS jednala se Zemanem. Post předsedy Sněmovny strana mít zřejmě nebude

Autor: ČTK