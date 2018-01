SPD je s ANO připravena jednat o programu, resortech i vládní koalici

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je připraveno ve druhém kole sestavování vlády jednat o programu, resortech i vládní koalici. Novinářům to dnes řekl místopředseda strany Radim Fiala. Program nynější vlády Andreje Babiše (ANO), která dnes ve Sněmovně nedostala důvěru, SPD kritizuje. Podle Fialy nabízel v dolní komoře každému trochu, což není dobrý koncept.

"My jsme dlouhodobě říkali, že vládě důvěru nedáme. Jsme konzistentní, jak říkáme, tak postupujeme," uvedl Fiala. SPD měla ke kabinetu personální i obsahové výhrady, připomněl. ANO podle něj s SPD nekonzultovalo programové body, aby obě hnutí mohla hledat kompromis. "V programovém prohlášení bylo pro každého trochu a myslíme si, že to není dobrý koncept. Tento projekt musel prohrát," řekl.

Při druhém pokusu však je SPD připravena vyslechnout si programové priority, jednat s ANO o resortech a koaliční vládě. "Uvidíme, jak to bude postupovat," uvedl Fiala.

Dnešní jednání o důvěře vládě dopadlo podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa podle očekávání. Filip přitom očekává, že prezident Miloš Zeman ještě před koncem svého funkčního období jmenuje nového premiéra, i kdyby na konci příštího týdne ve druhém kole voleb neobhájil mandát.

"Pokud prezidentovi Andrej Babiš předloží 101 podpisů, nevidím důvod, proč by neměl udělat ten ústavní krok a (Babiše) jmenovat (premiérem)," řekl. Pokud by Zeman do konce svého mandátu žádné kroky nedělal, mohla by mu být podle Filipa vytýkána nečinnost.